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28 Ekim 2021, Perşembe 00:00
Bilsen Pirpor'u baygın halde bulan köy sakini konuştu

Bilsen Pirpor'u baygın halde bulan köy sakini konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Köyde bayırdan aşağı inerken bir arkadaşı ile Bilsen Hanım'ı yüzüstü yatıyor gördüğünü, uyandırdığını, ince hırkası olduğunu, kalkıp ben Burgaz'a gidiyorum dediğini ama üzerinde bir yara vs. olmadığını, sağlam yürüdüğünü belirtti. Metin Bey, Bilsen Hanım'ı Yüksel abinin yanına bıraktıklarını, bir zorlama olmadığını söyledi. Metin Bey, yolda Ahmet Tezcan ile karşılaştıklarını, Yüksel Bey'in yanına gittiklerini, ne oldu yenge iyi mi dediklerini, Yüksel Bey'in de yok ben onu Lüleburgaz'a teyzesinin yanına gönderdim dediğini aktardı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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