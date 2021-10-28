Bilsen Pirpor'u baygın halde bulan köy sakini konuştu

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Köyde bayırdan aşağı inerken bir arkadaşı ile Bilsen Hanım'ı yüzüstü yatıyor gördüğünü, uyandırdığını, ince hırkası olduğunu, kalkıp ben Burgaz'a gidiyorum dediğini ama üzerinde bir yara vs. olmadığını, sağlam yürüdüğünü belirtti. Metin Bey, Bilsen Hanım'ı Yüksel abinin yanına bıraktıklarını, bir zorlama olmadığını söyledi. Metin Bey, yolda Ahmet Tezcan ile karşılaştıklarını, Yüksel Bey'in yanına gittiklerini, ne oldu yenge iyi mi dediklerini, Yüksel Bey'in de yok ben onu Lüleburgaz'a teyzesinin yanına gönderdim dediğini aktardı.