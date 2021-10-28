Bilsen Pirpor'un sevgilisi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Ahmet Bey, tahminen 9 civarı komşu duvarının dibinde telefonu bulduğunu, çalar vaziyette olduğunu, açtığını, sonra Yüksel Bey'e teslim ettiğini, telefonun sağlam olduğunu söyledi. Yüksel Bey, telefonun camının komple dağılmış olduğunu, sağlam olmadığını iddia edince Şuayip Bey, Yüksel Bey'in "Telefon paramparça olmuştu çöpe attım" dediğini dile getirdi. Yüksel Bey, kimseye bir şey yapmadığının, Bilsen Hanım ortaya çıkınca onu yine alacağını belirtti. Şuayip Bey tepki gösterip kardeşini ortaya Yüksel Bey'in çıkaracağını, kendisinin eşinin başı ağrıdığında kendisinin de başının ağrıdığını belirtti.