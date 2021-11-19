Bir çocuk ölü olarak bulundu

Muhabir, az önce bilgi geldiğini, yaşadıkları çadıra 3-4 kilometrede bir çocuk cenazesinin bir köylü tarafından bulunduğunu söylendiğini, şu an araştırma aşamasında olduğunu, bu bulunan yerin önceden bakılan bir yer olmadığını dile getirdi. Muhabir, bulunan yerin yürüyerek gelinmesinin imkansız olduğunu, aracın bile oraya zor ilerlediğini, 3-4 kilometre olduğunu aktardı. Muhabir, bulundukları yerin dağlık yer olduğunu, çocuğun çıkabilmesinin imkansız görüldüğünü, Kerem'in nenenin ve dedenin hayvanları otlatmaya gittik dediği yere daha yakın olduğunu söyledi.