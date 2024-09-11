Çiğdem Koçyiğit, 2013 senesinde kaybolduğunda 25 yaşındaydı

Çiğdem Koçyiğit 2013 yılında ablasının yanına gittiği İzmir'den kayboldu. Kaybolduğunda 25 yaşında olduğu belirtilen kadının şu anki yaşının 36 olduğu belirtildi. 11 yıllık kadını aramak için kardeşleri Dilek Kayır ve Yazgül Koçyiğit stüdyoya geldi.

Özlem'in evli olduğu halasının oğlundan boşandığı, boşanma aşamasındayken de kayınbiraderiyle kaçtığı, şuan da o kayınbiraderiyle evli olduğu ve bir kızı olduğu, ilk kocasından da iki oğlunun olduğu belirtildi.