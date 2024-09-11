canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
7
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
11 Eylül 2024, Çarşamba 00:00

Çiğdem Koçyiğit, 2013 senesinde kaybolduğunda 25 yaşındaydı

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

"Artık dayanamıyorum!"

Çiğdem Koçyiğit 2013 yılında ablasının yanına gittiği İzmir'den kayboldu. Kaybolduğunda 25 yaşında olduğu belirtilen kadının şu anki yaşının 36 olduğu belirtildi. 11 yıllık kadını aramak için kardeşleri Dilek Kayır ve Yazgül Koçyiğit stüdyoya geldi.

Özlem'in evli olduğu halasının oğlundan boşandığı, boşanma aşamasındayken de kayınbiraderiyle kaçtığı, şuan da o kayınbiraderiyle evli olduğu ve bir kızı olduğu, ilk kocasından da iki oğlunun olduğu belirtildi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...
09 Eylül 2024, Pazartesi
Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da itiraf... Çifte cinayet mi işlendi?
04 Eylül 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da itiraf... Çifte cinayet mi işlendi? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da cinayet itirafı geldi! Mehmet Yörük'ü öldürdüğü ortaya çıktı!
03 Eylül 2024, Salı
Müge Anlı'da cinayet itirafı geldi! Mehmet Yörük'ü öldürdüğü ortaya çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı, kayıp Narin ile ilgili ilk kez konuştu!
02 Eylül 2024, Pazartesi
Müge Anlı, kayıp Narin ile ilgili ilk kez konuştu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN