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22 Eylül 2026, Salı 10:00

Müge Anlı çelişkileri ortaya çıkardı, cinayeti itiraf etti!

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Tamer Kahveci tutuklandı!

Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kaybolan 55 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Tamer Kahveci cinayeti itiraf ederek tutuklandı. Ailesi, Ayşegül'ün sosyal medyadan tanıştığı Tamer Kahveci tarafından yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları için öldürüldüğünü iddia ederken, iddiaların odağındaki Tamer canlı yayına bağlanmıştı. Müge Anlı'nın programının ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Osmaniye Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Tamer Kahveci ve ailesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Tamer Kahveci, Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti ve çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Tamer Kahveci'nin anne ve babası hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

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