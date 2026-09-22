Biri engelli 4 çocuğunu bıraktı, kayıplara karıştı!

Sakarya'da yaşayan 38 yaşındaki dört çocuk annesi Tayibe İzmit'in fatura ödemek için evinden çıktıktan sonra kaybolması ailesini endişelendirdi. 8 Eylül'de evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Tayibe'yi bulmak için oğlu Mehmet ve eşi Fahri Müge Anlı'ya başvurdu. Mehmet, annesinin kaybolduğu gün babasından fatura ödemek için 400 lira aldığını ve ardından eve dönmediğini anlatırken, 13 yaşındaki özel gereksinimli kardeşinin de annesini sürekli sorduğunu söyledi.