''Evlerinin arkasında kazı çalışması yaptılar''

İddia sahibi, 'ben onları yakinen tanıyorum. Neden evinizin arka tarafında kazı çalışması yaptınız. Beton döktünüz.' Dedi. İlknur Hanım, 'ne zaman?' Diye sordu. Hanımefendi, 'mevlüd yapmadan önce.' Dedi. Müge Anlı, 'Mevlüd dediği düğünleri. 14 Şubat'ta gelinlik giymişler hem de sevgililer gününde.' Dedi. Hanımefendi, 'bahçede bir kazı çalışması oldu. Havuz yapacağız dediler. Sonra orada domuz bakmaya başladılar biz şikayetçi olduk.' Dedi. İlknur Hanım, 'ne domuzu ben de bunları ilk defa duyuyorum. Kocaman bahçeli ev ama beton döküldüğün falan görmedim. Yok öyle bir şey. Dedi.