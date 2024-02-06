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6 Şubat 2024, Salı 00:00

Gökhan Tombak cinayeti ile ilgili tanık konuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Gökhan Tombak cinayetinde define olayları ve adı geçenlerle ilgili bildiklerini anlatmak isteyen gizli tanık konuştu. Gökhan rahmetli olduktan sonra köyde 'yazık oldu' dediklerinde Mehmet Çelik de 'niye yazık olacak? Milletin karısına kızına yan gözle bakmasaydı. Babamı bile vururum babam uzakta olduğu için vuramıyorum. Benim arkamda 20 tane leşim var.'' diye söylemiş dedi.

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