Gülcan Şafak, 2002'de 3.5 yaşındayken Rize'de bir aileye evlatlık verildi!

Zahide İlter, evlatlık verilen torunu Gülcan Şafak'ı arıyor!

Torununu bulmak için Müge Anlı'ya katılan Zahide İlter, 2002'de evlatlık verilen Gülcan Şafak'ı arıyor. Gülcan'ı kardeşleriyle birlikte açıklamarda bulunan Zahide İlter, zamanında elinde imkanları olmadığı için torununu yurda verdiğini söyledi. Kendisinden habersiz başka bir aileye verildiğini öğrenen acılı Zahide Hanım, 2002'den beri torununu arıyor.