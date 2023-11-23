Hamileyken öldürülen iki çocuk annesinin komşusu konuştu

Ramazan Çaltı'nın iddiasına göre yediği o dayaklardan sonra Hatice Çaltı'nın kulağında işitme kaybı vardı ve kapısının üzerinde her daim zilin sesini duymazsa diye anahtar takılıydı. Ve yine Ramazan Çaltı'nın iddiasına göre bütün apartmanda oturan herkes onun kulağı duymadığı için anahtarın kapının üzerinde olduğunu biliyordu. Komşuları ise, Hatice Çaltı'nın böyle bir durumundan haberdar değildi. Hırsızlık olayına karşı böyle birşey yapılır mı diyen komşular, geldikleri günden beri sorun yaşanıyordu dedi.