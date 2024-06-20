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20 Haziran 2024, Perşembe 10:00

Hayatının aşkını ararken hayatının dersini aldı

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Nursen Hanım, tanıştıktan sonra karşı tarafın her gün parayı istediğini kendisinin de gönderdiğini ifade etti. . Nursen Hanım 30 - 50.000 TL arası para ödediğini, ardından arabasının bozulduğunu söylediğini, arabası için tamir parası ve çekici parası istediğini anlattı. 200.000 TL para kaptırdığını anlattı. Müge Anlı ölüm tehditlinden sonra bile Nurşen Hanım'ın 800.000 TL para gönderdiğini tüm bunları neden yaptığını mantığını almadığını belirtti.

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