İbrahim Ekici'nin eşi ve üfürükçüsü arasındaki konuşmalar...

Müge Anlı'da 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin 2024 yılında Konya'daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi ele alındı. Ailesi, doğuştan engelli kızları Zeynep için yardım aldıkları üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın İbrahim'in ölümünde rolü olduğunu iddia ederken, Hüseyin hakkındaki suçlamaları reddetti. Programda Hüseyin ile İbrahim'in eşi Mine arasındaki telefon konuşmaları gündeme getirildi; konuşmalarda İbrahim'in ölümüne ilişkin dikkat çeken ifadelerin yer aldığı belirtildi. Müge Anlı, Hüseyin'in daha önce üfürükçülük suçundan ceza aldığını, ancak şimdi kasten öldürme suçlamasıyla yargılanması için yeni iddianame hazırlandığını açıkladı. İbrahim'in ailesi ise cenaze sırasında Mine'nin sergilediği davranışların kendilerinde şüphe uyandırdığını anlatırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.