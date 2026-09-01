canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
7
BİLDİRİMLER
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
1 Eylül 2026, Salı 10:00

İbrahim Ekici'nin eşi ve üfürükçüsü arasındaki konuşmalar...

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

''Kocamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım''

Müge Anlı'da 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin 2024 yılında Konya'daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi ele alındı. Ailesi, doğuştan engelli kızları Zeynep için yardım aldıkları üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın İbrahim'in ölümünde rolü olduğunu iddia ederken, Hüseyin hakkındaki suçlamaları reddetti. Programda Hüseyin ile İbrahim'in eşi Mine arasındaki telefon konuşmaları gündeme getirildi; konuşmalarda İbrahim'in ölümüne ilişkin dikkat çeken ifadelerin yer aldığı belirtildi. Müge Anlı, Hüseyin'in daha önce üfürükçülük suçundan ceza aldığını, ancak şimdi kasten öldürme suçlamasıyla yargılanması için yeni iddianame hazırlandığını açıkladı. İbrahim'in ailesi ise cenaze sırasında Mine'nin sergilediği davranışların kendilerinde şüphe uyandırdığını anlatırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...
08 Temmuz 2026, Çarşamba
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!
23 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...
16 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN