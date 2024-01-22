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22 Ocak 2024, Pazartesi 00:00

İddiaların odağındaki muhtarın eşi konuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Ayşe Uçar'ın söylediğine göre, Asuman Tombak'la aralarında Gökhan Tombak'ın eve başka bir kadın getirdiği söylentisine dair bir konuşma geçmişti. Peki olay gecesi iddiaların odağındaki muhtarın evinde neler yaşanmıştı? Olay günü, eşinin eve geldiğini, çok yorgunum yatalım dediğini ve yattıklarını sonrasında zilin çaldığını ve Gökhan'ın ölüm haberinin geldiğini eşinin de hemen oraya gittiğini söyledi.

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