İlknur Düzgün, Müge Anlı’ya anlatıyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 2016 yılından bu yana kayıp olan Mehmet Çabuk'un akıbetine ilişkin şüpheler ve çelişkili ifadeler gündeme gelmeye devam etti. İlknur, Mehmet ile İbrahim'in Ankara'dan Osmaniye'ye gittiklerini kendisine telefonla bildirdiklerini söyledi. İbrahim'in firari olduğu dönemde kayınvalidesiyle Osmaniye'de yaşadığını belirten İlknur, evin daha sonra köpekler için barınak olarak düzenlendiğini ve betonun da bu amaçla döküldüğünü öne sürdü. Müge Anlı ise İbrahim'in Mehmet'in kimliğini kendi fotoğrafıyla yenilettiği iddiasını ve olayların zaman çizelgesini anlatarak İlknur'un ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti