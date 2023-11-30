İnternete ilan verdi dünyaevine girdi!

"Paran bitince yine bize döneceksin"

9 Kasım 2023'ten bu yana Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu tek kişi gitti iki kişi geri gelmişti. Songül Hanım ile evlendiğini söyleyen Abdurrahman Bey, oğlunun ve torununun peşini bırakmasını istediğini söyledi. Vasi davasından bir gün önce evlendiklerini söyleyen Dilara Hanım, Songül'ün çok akıllı davrandığını, para için evlendiğini duyduğunu söyledi. Müge Anlı, dün Songül Hanım'ın sözleşme imzalamayı yayında kabul ettiğini ama yayın sonrası işlerin değiştiğini belirtti.