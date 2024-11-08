''Kadriye, Ahmet ile eşimin adını kasıtlı olarak ortaya attı''

Kadriye Hanım, evli Gurbet Kotal'ın da Ahmet ile ilişki yaşadığını, (kocası Cihan'ın da Ahmet'i öldürmüş olabileceğini) iddia etti. Bu iddiaları yanıtlamak üzere Cihan Kotal 4.5G ile canlı yayına bağlandı. Cihan Kotal, Kadriye'nin Ahmet ile eşinin adını kasıtlı olarak ortaya attığını, karısının telefonlarını incelediklerini, hiçbir şey çıkmadığını iddia etti.