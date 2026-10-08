8 Ekim 2026, Perşembe 10:00

Karısı yokluğunda kıyafetlerine sarılıp ağladı!

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18 yılın hatırına eşini dinleyecek mi?

Müge Anlı'da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu'nun canlı yayındaki yüzleşmesinde, 18 yıllık evlilikte yaşanan kıskançlıklar, kırgınlıklar ve karşılıklı suçlamalar gündeme geldi. Volkan, eşiyle birlikte geçirdiği yılların hayatını olumsuz etkilediğini söylerken Sibel de gençliğini bu evliliğe verdiğini ifade ederek karşılık verdi. Volkan, Sibel'in kendisini aşırı kıskandığını ve bunaldığını belirtirken, Sibel ise eşini başka bir kadına bırakmayacağını söyledi.

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