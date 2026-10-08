Karısı yokluğunda kıyafetlerine sarılıp ağladı!

Müge Anlı'da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu'nun canlı yayındaki yüzleşmesinde, 18 yıllık evlilikte yaşanan kıskançlıklar, kırgınlıklar ve karşılıklı suçlamalar gündeme geldi. Volkan, eşiyle birlikte geçirdiği yılların hayatını olumsuz etkilediğini söylerken Sibel de gençliğini bu evliliğe verdiğini ifade ederek karşılık verdi. Volkan, Sibel'in kendisini aşırı kıskandığını ve bunaldığını belirtirken, Sibel ise eşini başka bir kadına bırakmayacağını söyledi.