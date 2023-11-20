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Kayıp Nazmiye Yaldız'ın eski eşi Şeref Çoban konuştu

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2017 yılından bu yana hiçbir ize rastlanmayan Nazmiye Yaldız'ın cinayete kurban gittiği şüphelenirken, şüphe oklarının yöneldiği kişilerden biri de kardeşiydi. Eski eşi Şeref Çoban anlattığını göre eski eşi Nazmiye'nin husumetli olduğu kardeşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Nazmiye Yaldız'ın babasının zengin olduğu o yüzden kardeşinin tüm malları istediği sürekli kavga ettiklerini söyledi. Nazmiye Yaldız'ın hayatta olduğunu düşünmediğini söyleyen adam Fatih adlı kişiden de şüphelendiğini anlattı.

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