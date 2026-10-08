8 Ekim 2026, Perşembe 10:00

Mehmet Çabuk'tan 10 yıldır haber alınamıyor!

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Aşk sarmalında cinayete mi kurban gitti!

Müge Anlı'da 2016 yılında Osmaniye'de kaybolan 27 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Çabuk'un akıbeti ve kaybolmadan önce yaşanan şüpheli gelişmeler gündeme geldi. Mehmet'in kız kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyinin 5 yıllık evliliğinde sorunlar yaşadığını ve yengesinin kendisine Mehmet'i sürekli kötülediğini anlattı. Yengesinin Mehmet'i dolandırıcılık yapmakla ve başka kadınlarla görüşmekle suçladığını söyleyen Aynur, buna rağmen yengesinin sosyal medyada tanıştığı ve o dönemde sevgilisi olduğu öne sürülen İbrahim'le Mehmet'i tanıştırdığını belirtti. İddiaya göre Mehmet ile İbrahim arkadaş olduktan sonra birlikte Mersin'e gittikleri ve burada ticaret yapmaya başladıkları öğrenildi. Aynur, ağabeyinden yaklaşık iki yıl haber alamamasının ardından yengesine ulaşmaya çalıştığını ve sosyal medyada gördüğü fotoğrafların ardından bazı şüpheli detaylarla karşılaştığını ifade etti.

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