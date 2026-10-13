13 Ekim 2026, Salı 10:00

Mehmet Çabuk'un eski eşinden itiraf niteliğinde ifade

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"Mehmet, İbrahim'in yanından kayboldu"

Müge Anlı'da 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'un akıbeti araştırılırken, eşi İlknur'un açıklamalarındaki çelişkiler ve İbrahim'le birlikte kaybolduğu iddiası gündeme geldi. İddiaların odağındaki İlknur'un kayınvalidesi Selma Düzgün, geçmişte İlknur'u zor durumda olduğu için Osmaniye'ye götürdüğünü ve kendisine eşinin başka bir kadınla giderek onu terk ettiğini anlattığını söyledi. Aynur Çabuk ise Selma Hanım'ın eğitimci kimliğine dikkat çekerek İlknur'un ailesinden yardım istemesi veya kadın sığınma evine yerleştirilmesi gerektiğini savundu. Yayında Müge Anlı, İlknur'un daha önce Mehmet ile İbrahim'in birlikte evden çıktığını, İbrahim'in geri döndüğünü ancak Mehmet'in dönmediğini söylediğini hatırlatarak anlatımlarındaki farklılıkları sorguladı.

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