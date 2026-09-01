Muhammet Sabahattin Uçar ile en son ne konuştu?

Müge Anlı'da Muhammet'in kayboluşuyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Programa canlı bağlanan arkadaşı Tufan Aydın, insan kaçakçılığıyla ilgisi olmadığını savunurken, kuzeni İsmail'in bu işlerin içinde olduğunu öne sürdü. Tufan ve İsmail, Muhammet'in jet skiyle canlı olarak uzaklaştığını belirtirken, Muhammet'in arkadaşı Ercan ise genç adamın Tufan ve kuzeni tarafından 5 bin Euro karşılığında Samos Adası'na götürülmek üzere anlaştığını iddia etti. Müge Anlı, Muhammet'in kaybolduğu dönemde Ömer Eliaçık isimli başka bir gencin de ortadan kaybolduğunu hatırlatarak, olayla ilgili soru işaretlerinin sürdüğünü söyledi.