Tanıktan tüyler ürperten iddialar...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Beyefendi, Faruk Bey'in Seher Hanım ve Mehmet Bey'i düşürenler için ödül vaat ettiğini, Ulaş Bey'in anlatmadıklarını elemanının kendisine gelip anladığını, Ulaş Bey'in saf olduğunu, o maddeyi içtikten sonra yapamayacağı şey olmadığını dile getirdi. Beyefendi, Yücel Bey'in yalan söylediğini, yasaklı madde karşılığında Seher Hanım ve Mehmet Bey'i birilerine verdiğini, kurban ettiğini, Seher Hanım'a işkence edildikten sonra yakıldığı, Mehmet Bey'in villada bir varilin içinde yakıldığını, sadece kemiklerin kaldığını, inkar edilirse kimle konuştuğunu açıklayacağını söyledi.