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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
29 Aralık 2021, Çarşamba 00:00
Tanıktan tüyler ürperten iddialar...

Tanıktan tüyler ürperten iddialar...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Beyefendi, Faruk Bey'in Seher Hanım ve Mehmet Bey'i düşürenler için ödül vaat ettiğini, Ulaş Bey'in anlatmadıklarını elemanının kendisine gelip anladığını, Ulaş Bey'in saf olduğunu, o maddeyi içtikten sonra yapamayacağı şey olmadığını dile getirdi. Beyefendi, Yücel Bey'in yalan söylediğini, yasaklı madde karşılığında Seher Hanım ve Mehmet Bey'i birilerine verdiğini, kurban ettiğini, Seher Hanım'a işkence edildikten sonra yakıldığı, Mehmet Bey'in villada bir varilin içinde yakıldığını, sadece kemiklerin kaldığını, inkar edilirse kimle konuştuğunu açıklayacağını söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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