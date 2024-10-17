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17 Ekim 2024, Perşembe 00:00

Taraflar canlı yayında karşı karşıya...

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Yanından kaybolan çocuğu ile ilgili aklında bir şüphe mi vardı?

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için stüdyoya geldi. Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası Seyfi tarafından mı "öldürüldüğü" tartışıldı. Hacer Hanım ve Seyfi Bey'in yanı sıra Hacer Hanım'ın kız kardeşi, Şennur ve Hacer ve Seyfi çiftinin büyük oğlu Erdal da stüdyodaydı. Taraflar canlı yayında yüzleşti ve 30 yıl önce kaybolan çocuk ile ilgili tansiyon düşmedi.

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