''Tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık'' suçlamaları ile gözaltında

Banu Çelen, hayatının aşkı olduğunu düşündüğü, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadiyle 1 Milyon TL dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya gelmişti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü ekiplerince Murat Gümüş ile birlikte toplamda 6 kişi tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile göz altına alındı.