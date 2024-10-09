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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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9 Ekim 2024, Çarşamba 10:00

''Tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık'' suçlamaları ile gözaltında

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Banu Çelen, hayatının aşkı olduğunu düşündüğü, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadiyle 1 Milyon TL dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya gelmişti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü ekiplerince Murat Gümüş ile birlikte toplamda 6 kişi tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile göz altına alındı.

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