Türkiye'nin her yerindeki izleyicilerimize akülü ve tekerlekli sandalye gönderiyoruz

22 Ekim 2024, Salı 10:00
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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
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