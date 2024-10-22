Türkiye'nin her yerindeki izleyicilerimize akülü ve tekerlekli sandalye gönderiyoruz

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
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22 Ekim 2024, Salı 10:00

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular Müge Anlı ile Tatlı Sert
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