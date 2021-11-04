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4 Kasım 2021, Perşembe 00:00
Üç gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç bulundu

Üç gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Üç gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç bulundu. Deniz'in Beyoğlu'nda görüldüğü bilgisini alan ekip Beyoğlu'na gitti ve Deniz, Beyoğlu emniyet müdürlüğü tarafından bulundu haberi verildi. Yasemin Hanım stüdyodan çıkarken mutluluğunu dile getirdi ve teşekkür etti. Yasemin Hanım, Beyoğlu'na giderek oğlu ile kavuştu. Deniz biraz gezip kafa dağıtmak istediğini, o yüzden gittiğini söyleyip evine döndü. Deniz'in dedesi üç kere Umre'ye gittiğini, dördüncüye de Müge Anlı sayesinde gittiğini söylerken aile üyeleri teşekkürlerini sundu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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