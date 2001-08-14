AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET REİS 0 %0 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
HULİSİ SAYIN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN UZUN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR DÖNMEZ 0 %0 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ÖZGÜN 0 %0 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARAMAN 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BOZKURT 0 %0 Detay