|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AMASRA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET REİS
|0
|%0
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KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|HULİSİ SAYIN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ULUS
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR DÖNMEZ
|0
|%0
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HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ÖZGÜN
|0
|%0
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KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARAMAN
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BOZKURT
|0
|%0
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