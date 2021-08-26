Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Zafer Partisi SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT YANAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÖKÇEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
BURKAHAN İNGEÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
BEYCAN TANIRĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
NEVİN YÜCE
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KÖSE
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN BARTU SORAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ ERSÖZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN AKTAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM DEMİRBİLEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUTLU AKSOY
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF AKSOY
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT SEZGİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN TURAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL BİGE
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET UÇAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEYHMUS ÖZKAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
İLKAY BAYRAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL KARLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM KAZANCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
BİLGE GÜNDÜZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
TOLGA BULUGAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
BEDİİ ONAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ DALYAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT TATAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH VURUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN KONAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ONUR OMRAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ TÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH AYGÜN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ BEKİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET PAMUK
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
BEDRETTİN ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKTUĞ GÜRLER
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
MELİS YILDIZ AKIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÇAKIR
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
NAŞİT BİRGÜVİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN CANLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ AYHAN ŞENSOY
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
METİN İÇEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BOSTANCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL TANRIÖVEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN ERKEÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER AKYOL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM KÖYSÜREN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN ERTUĞRUL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
NERMİN TOL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN MİLCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN AŞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
SIDDIK AKTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN PARLAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR GÖKÇEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
EMİRCAN ÇATIKKAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL YİĞİT
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BEŞİR KARA
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK AŞIKOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ DOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
SEVİNÇ BAŞARAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ATAKAN ERTUĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN AKYILDIZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN KOLİP
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
BOZKURT OĞUZ SINAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
ENES BALAMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN KORKUT
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT ÜREDİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
SUPHİ KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ALTINTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT TÜYSÜZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN AHMET TAYŞUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN ÖZBEY
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT YILDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0