Zafer Partisi SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT YANAR
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÖKÇEN
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BURKAHAN İNGEÇ
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYCAN TANIRĞAN
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVİN YÜCE
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KÖSE
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN BARTU SORAL
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ ERSÖZ
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN AKTAN
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM DEMİRBİLEK
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUTLU AKSOY
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF AKSOY
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT SEZGİN
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN TURAN
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL BİGE
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET UÇAR
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYHMUS ÖZKAPLAN
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKAY BAYRAK
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KARLI
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM KAZANCI
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLGE GÜNDÜZ
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|TOLGA BULUGAN
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDİİ ONAN
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ DALYAN
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT TATAR
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH VURUŞ
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN KONAK
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ONUR OMRAK
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ TÜRK
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH AYGÜN
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ BEKİ
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET PAMUK
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDRETTİN ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKTUĞ GÜRLER
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİS YILDIZ AKIN
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÇAKIR
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NAŞİT BİRGÜVİ
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN CANLI
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AYHAN ŞENSOY
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN İÇEL
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BOSTANCI
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TANRIÖVEN
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN ERKEÇ
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER AKYOL
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM KÖYSÜREN
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NERMİN TOL
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN MİLCİ
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN AŞAN
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SIDDIK AKTAŞ
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN PARLAK
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR GÖKÇEN
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL YİĞİT
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BEŞİR KARA
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK AŞIKOĞLU
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ DOĞAN
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİNÇ BAŞARAN
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN AKYILDIZ
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN KOLİP
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES BALAMAN
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN KORKUT
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT ÜREDİ
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUPHİ KAYA
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ALTINTAŞ
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT TÜYSÜZ
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN AHMET TAYŞUN
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN KAYA
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT YILDIRIM
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|