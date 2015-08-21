TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

TKH SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAR DOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
CEREN SONER
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
JİNDA DAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
TANER GÜNAYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
CENKER ERTUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
FİGEN TOPAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
NİMET ÇAKILKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN ÇATALTEPE
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
EFKAN DUMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
ROJDA DOLGUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
GİZEM KURTYİĞİT
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLCAN KARADAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF IŞIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK HANBEYOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
SERAP BAYRAKTUTAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK MASAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN ÇAYDAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRSELİ KARA
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
GAZİ CAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN TÜRKMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ATİLLA ŞENOL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
MÜJGAN KILIÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEYMA KAYHAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KASAP
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
SİBEL ALTINTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KILINÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKDENİZ ALTUNTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARADAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
BAHAR İZDAL ÇAYDAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGE ALTAY DEDE
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH TUTUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
EFE AHMET ASLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
BORA ÇOLAKOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ÜNAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
NURAY YENİL
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHAKİM POYRAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN ERBAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
ZİYA İNCEDERE
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
TİLBE SU ASLANPAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
NURSEL KARARLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL GÜRBÜZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
OGÜN DURAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED CEMİL BALTA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
BENGİSU İÇTEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
DİLARA KARA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
METEHAN ARSLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHALİM YILDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
TAMER ERİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ALİ COPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
BERFİN GÜLSOY
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT ERDEM
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAYAN DEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN KAZAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
BERKAY ÇELEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN TAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ARJİN AVCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE GÜMÜŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
ALEV DOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZGÜR KESKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT TAKSİM
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÖKTEPE
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
SELİN AKSOY DURU
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
ERİMCAN YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET CERAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ TUTUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
FULYA DURAK ASLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
CEM SOLMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN ERBİL
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM İPEKÇİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
MELİS ÖZPİRİÇÇİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALTINTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
DİLAN KARATAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH GÜLDALI
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP DALKIÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0