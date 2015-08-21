TKH SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR DOĞAN
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER ÇELİK
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEREN SONER
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|JİNDA DAŞ
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER GÜNAYDIN
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|CENKER ERTUŞ
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|FİGEN TOPAL
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|NİMET ÇAKILKAYA
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN ÇATALTEPE
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|EFKAN DUMAN
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ROJDA DOLGUN
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|GİZEM KURTYİĞİT
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLCAN KARADAŞ
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF IŞIK
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK HANBEYOĞLU
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERAP BAYRAKTUTAN
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK MASAT
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN ÇAYDAN
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRSELİ KARA
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|GAZİ CAN
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN TÜRKMEN
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLLA ŞENOL
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜJGAN KILIÇ
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYMA KAYHAN
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KASAP
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|SİBEL ALTINTAŞ
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KILINÇ
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKDENİZ ALTUNTAŞ
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARADAŞ
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHAR İZDAL ÇAYDAN
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGE ALTAY DEDE
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TUTUŞ
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|EFE AHMET ASLAN
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|BORA ÇOLAKOĞLU
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÜNAL
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|NURAY YENİL
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHAKİM POYRAZ
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN ERBAŞ
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA İNCEDERE
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ ÇELİK
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TİLBE SU ASLANPAY
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|NURSEL KARARLI
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL GÜRBÜZ
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|OGÜN DURAN
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED CEMİL BALTA
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BENGİSU İÇTEN
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLARA KARA
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METEHAN ARSLAN
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHALİM YILDIRIM
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR KAYA
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAMER ERİK
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ALİ COPLAN
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BERFİN GÜLSOY
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT ERDEM
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAYAN DEMİR
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KAZAN
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|BERKAY ÇELEN
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN TAN
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARJİN AVCİ
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE GÜMÜŞ
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALEV DOĞAN
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT TAKSİM
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÖKTEPE
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİN AKSOY DURU
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|ERİMCAN YILMAZ
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CERAN
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TUTUŞ
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FULYA DURAK ASLAN
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM SOLMAZ
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN ERBİL
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM İPEKÇİ
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİS ÖZPİRİÇÇİ
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALTINTAŞ
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLAN KARATAY
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH GÜLDALI
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP DALKIÇ
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|