BTP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|MELEK ÇATALBAŞ
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT GEZER
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÖZÇAM
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN BOZDOĞAN
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHİT BELGE
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ CONKAR
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İLTEBER BAHADIR
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|OZAN KAYA
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ KESKİN
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEÇİL MUMCUOĞLU
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF DENİZ
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN ARDIÇ
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ŞAHİN
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SABRİ ÇELİK
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALTIN
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH AY
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|MERTCAN ERİBOL
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAĞCI
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRECAN ERÇİN
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AYDIN
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE KOCABIYIK
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÖROĞLU
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA PAK
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY URGAN
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYHMUS ELÇİ
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ATASEVEN
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM ÖZCAN
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED TAHA OMAÇ
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN KÜÇÜK
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ KARACA
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK BOZTEPE
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTAÇ GÜNDÜZ
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN SEVGİ
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF GÜL
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ASANOĞLU
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN ERDOĞANYILMAZ
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL ODABAŞI
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TÜRK
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FURKAN AYDIN
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|TALİP BORA
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÜLEN
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BATTAL ÇETİNE
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TONBAZ
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT ELİFBAŞ
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÖZHAN
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAİDDİN ÖZKAR
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM CAN
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖZTÜRK
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TALİP AY
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ŞİRECİ
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN BAŞ
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ARZEN ARAS GÜLER
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|GARİP CAN COŞKUN
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZNUR ATAYETER
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KADİR AKTACİR
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|IŞIL ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|HİMMET GÖKTAŞ
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER BELEN
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPARSLAN KAYA
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN PEÇE
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL SAK
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|LİSAN YOLAY
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİR KAPLAN
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL ŞENSOY
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ KILINÇ
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFER YAĞMUR
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULMUTTALİP ÖRPEK
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS SABANCI
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA MUMCUOĞLU
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER TURAN
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN GEYİK
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN UĞUR
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGİ MEMİŞ
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYZANUR KONUK
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN ORAL
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|