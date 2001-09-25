BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BTP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
MELEK ÇATALBAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT GEZER
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÖZÇAM
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN BOZDOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
VAHİT BELGE
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ CONKAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET İLTEBER BAHADIR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
OZAN KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ KESKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
SEÇİL MUMCUOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF DENİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN ARDIÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN ŞAHİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN SABRİ ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALTIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FATİH AY
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
MERTCAN ERİBOL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YAĞCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
EMRECAN ERÇİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE KOCABIYIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KÖROĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA PAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY URGAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEYHMUS ELÇİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ATASEVEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
CEM ÖZCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED TAHA OMAÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN KÜÇÜK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ KARACA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ GÜRGENBURAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK BOZTEPE
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
AYTAÇ GÜNDÜZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
BURHAN SEVGİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF GÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ASANOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN ERDOĞANYILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL ODABAŞI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ TÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FURKAN AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN KAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
TALİP BORA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT GÜLEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
BATTAL ÇETİNE
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TONBAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT ELİFBAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÖZHAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
ALAİDDİN ÖZKAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM CAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ÖZTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
TALİP AY
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN ŞİRECİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN BAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
ARZEN ARAS GÜLER
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
GARİP CAN COŞKUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZNUR ATAYETER
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KADİR AKTACİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
IŞIL ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
HİMMET GÖKTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER BELEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ALPARSLAN KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN PEÇE
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
EROL SAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
LİSAN YOLAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
EMİR KAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL ŞENSOY
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ KILINÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFER YAĞMUR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULMUTTALİP ÖRPEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS SABANCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA MUMCUOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER TURAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN GEYİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN UĞUR
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP SELİM KELEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
SEVGİ MEMİŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
BEYZANUR KONUK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN ORAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0