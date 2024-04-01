|ŞEHİR
|İLÇE
|BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
|OY
|ORAN
|Adana
|VELİ ŞAHİN
|606
|%0.05
|Adana
|MEHMET TURAN BAYBURT
|443
|%0.04
|Adıyaman
|MEHMET GÖKSU
|1.022
|%0.99
|Afyonkarahisar
|SAMİ AKBULUT
|35
|%0.03
|Ağrı
|ÖZCAN GÖK
|73
|%0.15
|Aksaray
|SERDAR KASAL
|172
|%0.15
|Aksaray
|HASAN HÜSEYİN ÖVÜÇ
|93
|%0.08
|Amasya
|YUSUF ZİYAATTİN CENİK
|50
|%0.08
|Amasya
|FATMA AYAN
|35
|%0.06
|Amasya
|CAN ZORLU
|25
|%0.04
|Ankara
|YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU
|370
|%0.01
|Ankara
|MUSTAFA SANĞU
|333
|%0.01
|Ankara
|KORKUT CESUR
|317
|%0.01
|Ankara
|SUAT KARAMAN
|249
|%0.01
|Ankara
|LOKMAN CENGİZ
|224
|%0.01
|Antalya
|EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
|1.007
|%0.07
|Antalya
|SEDA KUL
|454
|%0.03
|Antalya
|ALİ İHSAN YILDIRIM
|247
|%0.02
|Antalya
|OSMAN YILDIRIM
|161
|%0.01
|Antalya
|ALİ SONGÜL
|158
|%0.01
|Antalya
|OSMAN TURGUT
|150
|%0.01
|Ardahan
|LEVENT PEHLİVAN
|98
|%0.87
|Aydın
|SABAHATTİN KERİK
|277
|%0.04
|Aydın
|ABDULBAKİ İNCE
|172
|%0.03
|Balıkesir
|AHMET AKIN
|2.304
|%0.29
|Balıkesir
|RAMAZAN ŞAKŞAK
|372
|%0.05
|Balıkesir
|ŞEREF KAFA
|288
|%0.04
|Batman
|HÜSEYİN SEYİDOĞLU
|580
|%0.31
|Batman
|MUAZZEZ BAKTAŞ
|487
|%0.26
|Bayburt
|NAGİHAN ULUCA
|111
|%0.59
|Bayburt
|MEHMET EMİR
|33
|%0.18
|Bayburt
|BEKİR KOCABEY
|33
|%0.18
|Bayburt
|ŞABAN AYAN
|11
|%0.06
|Bilecik
|SELÇUK FİLOĞLU
|140
|%0.39
|Bilecik
|ERCAN YAĞAN
|38
|%0.11
|Bitlis
|MÜCAHİT ARSLAN
|55
|%0.24
|Burdur
|KAMİL UFUK ŞAHİN
|27
|%0.05
|Bursa
|METİN YILDIRIM
|345
|%0.02
|Bursa
|OSMAN TOHUMCU
|314
|%0.02
|Bursa
|NASIR YILDIZ
|286
|%0.02
|Bursa
|EROL ÇEVİK
|220
|%0.01
|Bursa
|CEM YILDIZ
|206
|%0.01
|Çanakkale
|CAHİT MAYDA
|19
|%0.02
|Çanakkale
|HASAN GÜRECİ
|14
|%0.02
|Çankırı
|GÖKHAN TAŞCI
|115
|%0.27
|Çorum
|BURHAN SÖNMEZ
|486
|%0.36
|Denizli
|ÜNAL ARAS
|739
|%0.12
|Diyarbakır
|ABDULAZİZ KIRKAN
|504
|%0.07
|Diyarbakır
|ORKİDE DÜZKAYA
|250
|%0.03
|Düzce
|AYDIN PERÇİN
|48
|%0.05
|Düzce
|MEHMET YILDIZ
|44
|%0.04
|Edirne
|SONGÜL ÇETİNKAYA TÜL
|104
|%0.10
|Elazığ
|MUSTAFA BOYDAK
|79
|%0.05
|Erzincan
|YÜKSEL ÇAKIR
|21.841
|%29.24
|Eskişehir
|KASIM KARAKAŞ
|310
|%0.06
|Eskişehir
|EROL ÇOBAN
|256
|%0.05
|Gaziantep
|RAMAZAN KARABUDAK
|3.029
|%0.33
|Gaziantep
|MAHMUT KARALAR
|853
|%0.09
|Gaziantep
|HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
|411
|%0.04
|Giresun
|İNAN ÜNSAL UNAT
|61
|%0.09
|Hakkari
|SAVAŞ TETİK
|11
|%0.04
|Hatay
|MEHMET KATIRCIOĞLU
|287
|%0.04
|Hatay
|MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
|197
|%0.03
|Iğdır
|HAKAN OĞUZHAN
|90
|%0.18
|Isparta
|MUSTAFA DOKUR
|161
|%0.12
|Isparta
|SERKAN AĞARLI
|41
|%0.03
|Isparta
|ÇETİN SAKAOĞLU
|27
|%0.02
|İstanbul
|VEDAT TAYLAN YILDIZ
|4.749
|%0.05
|İstanbul
|MERVE KARATAŞ
|1.652
|%0.02
|İstanbul
|İSHAK AKBAY
|1.263
|%0.01
|İstanbul
|HÜLYA KAVUZLU KARAMAN
|1.091
|%0.01
|İstanbul
|ADEM BAYRAKTAR
|969
|%0.01
|İstanbul
|VEDAT ÖZTÜRK
|888
|%0.01
|İstanbul
|GALİP MENTEŞE
|781
|%0.01
|İstanbul
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|333
|%0
|İstanbul
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|278
|%0
|İstanbul
|ABDULLAH ARLİ
|260
|%0
|İstanbul
|SENA ELEST AKINCI
|244
|%0
|İstanbul
|ORHAN ÇEBİ
|232
|%0
|İstanbul
|HABİP AKSU
|204
|%0
|İstanbul
|BİLEN AKPINAR
|192
|%0
|İstanbul
|YAŞAR POLAT
|186
|%0
|İstanbul
|BURAK EMRE ÇETİN
|185
|%0
|İstanbul
|CEMAL TARANCI
|181
|%0
|İstanbul
|GÜVEN AKICI
|179
|%0
|İstanbul
|POLAT ERDOĞAN
|160
|%0
|İstanbul
|ATAKAN BOZYAYLA
|154
|%0
|İstanbul
|YÜKSEL ÖZDEN
|152
|%0
|İstanbul
|ÖMER KARVAN
|148
|%0
|İstanbul
|AHMET SOYTÜRK
|140
|%0
|İstanbul
|HÜSEYİN DURMAZ
|136
|%0
|İstanbul
|MİRHAT TEKİN BRUSK
|127
|%0
|İstanbul
|UĞUR ETLİK
|119
|%0
|İstanbul
|AHMET BİRİKMEN
|111
|%0
|İzmir
|BARIŞ ÜRKMEYEN
|433
|%0.02
|İzmir
|EGE ÖNCÜ
|410
|%0.02
|İzmir
|YASİN DEMİRKIRAN
|396
|%0.02
|İzmir
|UMUT CESURER
|297
|%0.01
|İzmir
|MENDERES BOZKURT
|235
|%0.01
|İzmir
|CÜNEYT AKER
|232
|%0.01
|Kahramanmaraş
|ERHAN ERSAVAŞ
|1.188
|%0.20
|Kahramanmaraş
|NUSRET GÜLOĞLU
|1.088
|%0.19
|Kahramanmaraş
|ALİ AKKURT
|478
|%0.08
|Kahramanmaraş
|NURİ AVGIN
|246
|%0.04
|Kahramanmaraş
|MEHMET KAYA
|194
|%0.03
|Kahramanmaraş
|ÖMER SOLAK
|141
|%0.02
|Karabük
|VELİ KAYA
|17
|%0.03
|Karabük
|CEMAL MIZRAK
|16
|%0.03
|Karaman
|MAHMUT YILDIZ
|67
|%0.07
|Kars
|AYHAN BİLGEN
|548
|%1.21
|Kars
|GARİP EBİRİ
|192
|%0.42
|Kastamonu
|BORA ÇAPRAZ
|800
|%1.24
|Kastamonu
|MUSTAFA DUMAN
|29
|%0.04
|Kastamonu
|ERKAN GÜVENCİ
|17
|%0.03
|Kastamonu
|MEFTUN KUTLU
|13
|%0.02
|Kayseri
|ALİ AYTEKİN
|1.473
|%0.19
|Kayseri
|AHMET ÜLGEN
|320
|%0.04
|Kayseri
|ENVER SUNGUR
|306
|%0.04
|Kilis
|ALİ OSMAN GENÇ
|57
|%0.10
|Kilis
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|19
|%0.03
|Kırıkkale
|HARUN GÜNAY
|138
|%0.14
|Kırklareli
|SERDAR TÜRKER
|3.029
|%5.94
|Kırklareli
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|229
|%0.45
|Kırklareli
|BUŞRA TAŞKIN
|116
|%0.23
|Kırklareli
|FATİH ŞENEKER
|36
|%0.07
|Kırklareli
|UFUK ÖZEN
|17
|%0.03
|Kırşehir
|SEVGİ BEKTAŞ
|152
|%0.21
|Kocaeli
|İSMAİL TUNAHAN
|786
|%0.07
|Kocaeli
|FEVZİ KEMAL TORUN
|483
|%0.04
|Konya
|SELAHATTİN CİZRELİOĞLU
|924
|%0.08
|Konya
|YAKUP YAŞAR
|801
|%0.07
|Kütahya
|ALİ İÇA
|99
|%0.07
|Kütahya
|AHMET GÜÇLÜ
|82
|%0.06
|Malatya
|İBRAHİM GEZER
|5.138
|%1.32
|Malatya
|BENGÜL UĞURLU
|233
|%0.06
|Malatya
|MUZAFFER TUNÇ
|208
|%0.05
|Malatya
|NAZİR GÜNEY
|160
|%0.04
|Malatya
|DENİZHAN GÜRBÜZ
|51
|%0.01
|Mardin
|ABDURRAHMAN UNCU
|602
|%0.16
|Mersin
|İBRAHİM DOĞRU
|428
|%0.04
|Mersin
|MAHMUT GÜLENAY
|295
|%0.03
|Muğla
|İSMAİL USLU
|291
|%0.05
|Muğla
|ÖZKAN KILIÇ
|205
|%0.03
|Muğla
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|153
|%0.02
|Muş
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|1.422
|%3.15
|Niğde
|İLHAN ŞAHİN
|69
|%0.09
|Niğde
|HALİL İBRAHİM AK
|42
|%0.05
|Ordu
|SEYFİ DİZEK
|367
|%0.08
|Osmaniye
|HÜSEYİN KÖSE
|364
|%0.33
|Sakarya
|MUSTAFA KAŞKAŞ
|724
|%0.12
|Samsun
|MUSTAFA DİRİM
|1.568
|%0.20
|Samsun
|ÜMİT HEKİM
|601
|%0.08
|Siirt
|EDİP EKER
|1.015
|%1.35
|Sinop
|FATİH ŞANLAN
|207
|%0.69
|Sinop
|OYA ASAK
|54
|%0.18
|Şırnak
|YUSUF ÖLGEN
|119
|%0.31
|Tekirdağ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|640
|%0.10
|Tokat
|SİNAN TÜRK
|88
|%0.10
|Trabzon
|İBRAHİM TOPUZ
|719
|%0.16
|Trabzon
|SADULLAH YILMAZ
|297
|%0.07
|Tunceli
|HÜSEYİN AYGÜN
|1.283
|%7.63
|Tunceli
|AYDIN POLAT
|102
|%0.61
|Tunceli
|TANER YILDIZ
|81
|%0.48
|Uşak
|EŞREF KAHRAMAN
|37
|%0.03
|Van
|İDRİS AHİ
|8.905
|%2.01
|Yalova
|MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL
|56
|%0.10
|Yozgat
|BEKİR KORKMAZ
|89
|%0.19
|Adana
|Seyhan
|ELA BÜYÜKGENÇ
|141
|%0.04
|Adana
|Seyhan
|ŞERAFETTİN DURAN
|133
|%0.03
|Adana
|Seyhan
|MURAT KAYMAZ
|58
|%0.02
|Adana
|Ceyhan
|ERCAN ALTINTOP
|49
|%0.05
|Adana
|Feke
|EMRE AVCILI
|4
|%0.03
|Adana
|Karaisalı
|SAADETTİN ASLAN
|3.963
|%25.43
|Adana
|Kozan
|ÖZLEM KÖSE
|53
|%0.07
|Adana
|Saimbeyli
|MAHMUT DAL
|2.071
|%23.72
|Adana
|Saimbeyli
|VAHİTTİN MEŞE
|308
|%3.53
|Adana
|Tufanbeyli
|GÜSSÜM KAFADAR
|10
|%0.09
|Adana
|Yüreğir
|TÜLAY ARI
|253
|%0.14
|Adana
|Çukurova
|GÖKTÜRK GÜNGÖR
|6.288
|%3.04
|Adana
|Çukurova
|GANİME ASLANKESER
|166
|%0.08
|Adana
|Sarıçam
|ABDULKADİR İNCİ
|147
|%0.13
|Adıyaman
|Merkez
|MEHMET GÖKSU
|1.022
|%0.99
|Adıyaman
|Gölbaşı
|SEZAİ EKİNCİ
|77
|%0.45
|Adıyaman
|Gölbaşı
|ÜNAL ÇALIŞKAN
|17
|%0.10
|Adıyaman
|Gölbaşı
|EYÜP DAĞLILAR
|6
|%0.03
|Adıyaman
|Kahta
|GAFFAR ÇELİK
|161
|%0.39
|Adıyaman
|Pınarbaşı
|ABDURRAHMAN GÜLER
|110
|%4.77
|Adıyaman
|Çakırhüyük
|HACI DOĞAN
|4
|%0.33
|Adıyaman
|Harmanlı
|MEMİŞ ALDANMIŞ
|224
|%23.14
|Adıyaman
|Harmanlı
|HÜSEYİN İZDEMEN
|30
|%3.10
|Afyonkarahisar
|Merkez
|SAMİ AKBULUT
|35
|%0.03
|Afyonkarahisar
|Çay
|ÖMER KUZU
|32
|%0.36
|Afyonkarahisar
|Emirdağ
|KAAN ÇİVRİLLİ
|4
|%0.04
|Afyonkarahisar
|Sandıklı
|MENDERES KOÇAK
|65
|%0.34
|Afyonkarahisar
|Sultandağı
|GÜRKAN ÖZER
|5
|%0.15
|Afyonkarahisar
|Bayat
|MUHAMMET SEDAT BALUN
|34
|%1.26
|Afyonkarahisar
|İscehisar
|EMRULLAH ÇEVİK
|74
|%0.90
|Afyonkarahisar
|Kızılören
|ALİ TAŞDAN
|197
|%20.85
|Afyonkarahisar
|Gömü
|BİROL TOPKAYA
|20
|%1.90
|Ağrı
|Merkez
|ÖZCAN GÖK
|73
|%0.15
|Ağrı
|Patnos
|ADEN ARAS
|17
|%0.08
|Ağrı
|Doğubayazıt
|YILDIZ ACAR
|6.636
|%24.33
|Aksaray
|Merkez
|SERDAR KASAL
|172
|%0.15
|Aksaray
|Merkez
|HASAN HÜSEYİN ÖVÜÇ
|93
|%0.08
|Amasya
|Merkez
|YUSUF ZİYAATTİN CENİK
|50
|%0.08
|Amasya
|Merkez
|FATMA AYAN
|35
|%0.06
|Amasya
|Merkez
|CAN ZORLU
|25
|%0.04
|Amasya
|Gümüşhacıköy
|FİLİZ DEMİREL TAŞÇIOĞLU
|535
|%5.56
|Amasya
|Gümüşhacıköy
|SEMİH ÖZÇAYAN
|53
|%0.55
|Amasya
|Gümüşhacıköy
|DURSUN ÇAKIR
|16
|%0.17
|Amasya
|Hamamözü
|HALİT YILMAZ
|49
|%4.47
|Amasya
|Hamamözü
|METİN GÜLER
|8
|%0.73
|Amasya
|Merzifon
|MUSTAFA ŞENOL
|158
|%0.42
|Ankara
|Altındağ
|AYDIN ÜNSAL
|169
|%0.08
|Ankara
|Altındağ
|YAVUZ TOPSAÇ
|55
|%0.03
|Ankara
|Ayaş
|ÖZGÜR GÖKMEN
|4
|%0.04
|Ankara
|Bala
|AYHAN DEMİR
|49
|%0.26
|Ankara
|Bala
|HAKAN KÜÇÜK
|25
|%0.13
|Ankara
|Çankaya
|AHMET ALPAY SEFEROĞLU
|215
|%0.04
|Ankara
|Çankaya
|AHMET SEZEN
|214
|%0.04
|Ankara
|Çubuk
|MURAT UÇAR
|121
|%0.22
|Ankara
|Çubuk
|İSMAİL ÖZDEMİR
|101
|%0.18
|Ankara
|Kızılcahamam
|HASAN DEMİRCİ
|974
|%4.43
|Ankara
|Kızılcahamam
|YAKUP ERDEN
|32
|%0.15
|Ankara
|Nallıhan
|SABAHATTİN METE
|49
|%0.27
|Ankara
|Polatlı
|ÇAĞLAYAN ONARAN
|168
|%0.24
|Ankara
|Şereflikoçhisar
|TURAN KAYALAR
|62
|%0.32
|Ankara
|Yenimahalle
|SANEM DENİZ KURAL
|329
|%0.08
|Ankara
|Keçiören
|ERCAN YILMAZ
|281
|%0.05
|Ankara
|Sincan
|MEHMET ALİ GÜRKAYNAK
|132
|%0.04
|Ankara
|Akyurt
|MUHARREM ÇUKURTARLA
|7
|%0.03
|Ankara
|Gölbaşı
|MURAT GÖKÇEN
|27
|%0.03
|Ankara
|Gölbaşı
|MURAT DEMİREL
|17
|%0.02
|Ankara
|Gölbaşı
|NECATİ ORMAN
|16
|%0.02
|Ankara
|Çamlıdere
|ADEM CEYLAN
|4.846
|%49.56
|Antalya
|Alanya
|ADNAN CELİLOĞLU
|111
|%0.06
|Antalya
|Gazipaşa
|HASAN ÜLKER
|162
|%0.46
|Antalya
|Kaş
|ŞÜKRÜ USMAN
|46
|%0.11
|Antalya
|Serik
|OSMAN BÜLÜÇ
|477
|%0.59
|Antalya
|İbradı
|SERKAN KÜÇÜKKURU
|69
|%2.48
|Antalya
|Manavgat
|SEDAT MANAV
|11.943
|%8.36
|Ardahan
|Merkez
|LEVENT PEHLİVAN
|98
|%0.87
|Ardahan
|Çıldır
|ZAFER AKTEMUR
|57
|%3.62
|Ardahan
|Damal
|KEMAL ÇAMLİYURT
|700
|%44.59
|Ardahan
|Damal
|GÜRBÜZ ÇAKABAY
|146
|%9.30
|Ardahan
|Damal
|ELVAN BARAN
|25
|%1.59
|Artvin
|Arhavi
|MUTLU AYDIN
|106
|%1.08
|Artvin
|Yusufeli
|ERTUĞRUL KARADUMAN
|44
|%1.05
|Artvin
|Yusufeli
|BEHİYE YAZICIOĞLU
|8
|%0.19
|Aydın
|Efeler
|BURHAN BABACAN
|187
|%0.11
|Aydın
|Sultanhisar
|ERTEGÜN ÜNAL
|133
|%1.04
|Aydın
|İncirliova
|AŞKIN ERGEZEN
|95
|%0.30
|Aydın
|Didim
|MÜRSEL COŞKUNPINAR
|17
|%0.03
|Aydın
|Didim
|MİNE TEKELİ
|12
|%0.02
|Aydın
|Köşk
|RIFAT KADRİ KILINÇ
|4.035
|%22.55
|Aydın
|Karacasu
|KENAN TABAK
|131
|%1.09
|Aydın
|Karacasu
|MUSTAFA DEMİR
|13
|%0.11
|Balıkesir
|Ayvalık
|MELDA YÜCEL
|135
|%0.30
|Balıkesir
|Balya
|GÜLAY DAYICAN
|73
|%0.74
|Balıkesir
|Bandırma
|SİNAN ÇALIM
|360
|%0.37
|Balıkesir
|Bandırma
|İSMAİL ÖMÜR AŞIK
|106
|%0.11
|Balıkesir
|Bandırma
|TOLGA AVAZ
|49
|%0.05
|Balıkesir
|Erdek
|KADİR DADAN
|88
|%0.43
|Balıkesir
|Kepsut
|İBRAHİM KAYA
|30
|%0.21
|Balıkesir
|Altıeylül
|HASAN AVCI
|21.421
|%19.10
|Balıkesir
|Karesi
|OSMAN KILIÇ
|6.538
|%5.58
|Balıkesir
|Edremit
|OSMAN NURİ KURU
|20
|%0.02
|Bartın
|Ulus
|KADİR SARAÇ
|393
|%17.21
|Bartın
|Kozcağız
|MEHMET GEREDELİ
|634
|%15.05
|Batman
|Merkez
|HÜSEYİN SEYİDOĞLU
|580
|%0.31
|Batman
|Merkez
|MUAZZEZ BAKTAŞ
|487
|%0.26
|Batman
|Balpınar
|AHMET GÜZEL
|288
|%8.63
|Batman
|Kozluk
|AYDIN ÇETİNKAYA
|30
|%0.22
|Batman
|Kozluk
|FİKRET İÇTEN
|17
|%0.13
|Batman
|Sason
|ENGİN YAVUZ
|3
|%0.04
|Bayburt
|Merkez
|NAGİHAN ULUCA
|111
|%0.59
|Bayburt
|Merkez
|MEHMET EMİR
|33
|%0.18
|Bayburt
|Merkez
|BEKİR KOCABEY
|33
|%0.18
|Bayburt
|Merkez
|ŞABAN AYAN
|11
|%0.06
|Bilecik
|Merkez
|SELÇUK FİLOĞLU
|140
|%0.39
|Bilecik
|Merkez
|ERCAN YAĞAN
|38
|%0.11
|Bilecik
|Bozüyük
|MEHMET CAN
|141
|%0.32
|Bilecik
|Bozüyük
|NACİ MERCAN
|71
|%0.16
|Bilecik
|Gölpazarı
|SÜLEYMAN ARSLAN
|30
|%0.83
|Bilecik
|Osmaneli
|MEHMET DURMAZ
|15
|%0.15
|Bilecik
|Söğüt
|UFUK KARAMAN
|1.806
|%21.49
|Bilecik
|İnhisar
|AYHAN ÖDÜBEK
|70
|%9.54
|Bilecik
|İnhisar
|SERVET GÜREL
|54
|%7.36
|Bingöl
|Kiğı
|ŞEYDA NUR GÜNDÜZ
|158
|%10.17
|Bitlis
|Ahlat
|YUSUF DENİZ
|52
|%0.38
|Bitlis
|Merkez
|MÜCAHİT ARSLAN
|55
|%0.24
|Bitlis
|Güroymak
|HİKMET TÜLEÇİN
|86
|%0.65
|Bitlis
|Mutki
|SACİDE BAKIR
|46
|%3.09
|Bolu
|Gerede
|İSMAİL ÖZCAN
|30
|%0.22
|Bolu
|Mudurnu
|METİN SOYGÜR
|261
|%8.66
|Bolu
|Mudurnu
|MUSTAFA UĞUR TÜRESİN
|11
|%0.37
|Bolu
|Dörtdivan
|SEDAT ÖZDEMİR
|399
|%20.25
|Bolu
|Karacasu
|CELAL BEYDİLİ
|187
|%11.15
|Bolu
|Kıbrıscık
|MUSTAFA TOPCUOĞLU
|72
|%11.15
|Burdur
|Merkez
|KAMİL UFUK ŞAHİN
|27
|%0.05
|Burdur
|Kocaaliler
|ALTAN DEMİR
|12
|%0.84
|Bursa
|Gemlik
|BAYRAM ÖNAL
|229
|%0.33
|Bursa
|İznik
|ÇAĞLAR BİLİCİ
|44
|%0.15
|Bursa
|İznik
|HARUN DOĞRU
|43
|%0.15
|Bursa
|Karacabey
|ALİ İHSAN KARDEŞ
|393
|%0.76
|Bursa
|Keles
|İHSAN EKMEKCİ
|147
|%1.75
|Bursa
|Mudanya
|EROL AYHAN SULTANHİSAR
|26
|%0.04
|Bursa
|Orhaneli
|SEDAT MESTAN
|544
|%3.94
|Bursa
|Orhangazi
|NAİL KOCAMAN
|110
|%0.23
|Bursa
|Nilüfer
|GÜLTEN ÜSTÜNKAYA
|437
|%0.14
|Bursa
|Yıldırım
|MUAMMER AKIN
|160
|%0.05
|Bursa
|Gürsu
|MAŞALLAH YILDIRIM
|156
|%0.31
|Bursa
|Gürsu
|HALİT ŞEFİKOĞLU
|26
|%0.05
|Bursa
|Kestel
|EYÜP KILIÇ
|1.656
|%3.75
|Bursa
|İnegöl
|ABDULSEMET İPER
|509
|%0.32
|Bursa
|Osmangazi
|HAYATİ PAMUK
|377
|%0.08
|Çanakkale
|Merkez
|CAHİT MAYDA
|19
|%0.02
|Çanakkale
|Merkez
|HASAN GÜRECİ
|14
|%0.02
|Çanakkale
|Ezine
|MUSTAFA ACAR
|25
|%0.25
|Çanakkale
|Çan
|ÖMER ZEYD MARAL
|17
|%0.08
|Çanakkale
|Küçükkuyu
|MEDİNE AKSOY
|1.048
|%15.06
|Çanakkale
|Karabiga
|HASAN BAŞAK
|40
|%1.67
|Çanakkale
|Kavakköy
|SAADET KALKAN
|125
|%24.46
|Çanakkale
|Umurbey
|SELÇUK VARDAR
|8
|%0.48
|Çanakkale
|Kalkım
|ZEYNEP ÇELİK
|889
|%49.78
|Çankırı
|Merkez
|GÖKHAN TAŞCI
|115
|%0.27
|Çankırı
|Yapraklı
|HASAN BASRİ AVŞAR
|44
|%3.48
|Çankırı
|Atkaracalar
|ALİ GEDİK
|379
|%23.81
|Çankırı
|Bayramören
|İSMAİL GÜNGÖR
|77
|%22.25
|Çorum
|Merkez
|BURHAN SÖNMEZ
|486
|%0.36
|Çorum
|İskilip
|HÜSEYİN ÖZCAN
|53
|%0.51
|Çorum
|Alaca
|TAHSİN BUĞRA SÜNBÜLCÜ
|186
|%1.76
|Çorum
|Osmancık
|SİNAN GÜRER
|53
|%0.30
|Çorum
|Oğuzlar
|ALİ UYANIK
|592
|%28.11
|Denizli
|Pamukkale
|MUSTAFA ALTIKULAÇ
|162
|%0.08
|Denizli
|Pamukkale
|İBRAHİM UMMAN
|118
|%0.06
|Denizli
|Beyağaç
|FATİH ABRA
|37
|%0.80
|Denizli
|Acıpayam
|SABİT KIZILHAN
|320
|%0.90
|Denizli
|Çivril
|KEMAL ASLAN
|2.480
|%6.74
|Diyarbakır
|Dicle
|MURAT ARUKAN
|298
|%1.71
|Diyarbakır
|Dicle
|FERHAT DURMAZ
|223
|%1.28
|Diyarbakır
|Dicle
|MEHMET DOĞAN
|34
|%0.20
|Diyarbakır
|Ergani
|HAMİT UYSAL
|58
|%0.10
|Diyarbakır
|Lice
|MUHARREM AKGÖNÜL
|15
|%0.12
|Diyarbakır
|Silvan
|MEHMET BAYKA
|2.081
|%5.66
|Diyarbakır
|Silvan
|MURAT ATEŞ
|799
|%2.17
|Diyarbakır
|Silvan
|FAHRETTİN YILMAZ
|79
|%0.21
|Diyarbakır
|Silvan
|MEHMETSALİH GEZEN
|78
|%0.21
|Diyarbakır
|Eğil
|ÖMER FARUK ÇETİNKAYA
|12
|%0.10
|Düzce
|Merkez
|AYDIN PERÇİN
|48
|%0.05
|Düzce
|Merkez
|MEHMET YILDIZ
|44
|%0.04
|Düzce
|Cumayeri
|EROL KARTAL
|14
|%0.21
|Düzce
|Gümüşova
|ALPER KÜÇÜK
|4
|%0.07
|Düzce
|Akçakoca
|HAKAN DİREK
|31
|%0.19
|Edirne
|Merkez
|SONGÜL ÇETİNKAYA TÜL
|104
|%0.10
|Elazığ
|Merkez
|MUSTAFA BOYDAK
|79
|%0.05
|Elazığ
|Maden
|ŞABAN YÜREKLİ
|7
|%0.24
|Erzincan
|Merkez
|YÜKSEL ÇAKIR
|21.841
|%29.24
|Erzincan
|Mollaköy
|MURAT GÜNDOĞAN
|63
|%5.80
|Erzincan
|Kemaliye
|CİHAT AKOĞLU
|6
|%0.59
|Erzincan
|Tercan
|SUZAN TUTAŞ
|11
|%0.44
|Erzurum
|Karayazı
|MEHMET GÜNEN
|417
|%3.86
|Erzurum
|Olur
|MEVLÜT KAYA
|140
|%3.16
|Erzurum
|Pasinler
|NUH NACİ MİNDİVANLİ
|37
|%0.26
|Erzurum
|Tortum
|LOKMAN UZUN
|895
|%8.62
|Eskişehir
|Çifteler
|BAHTİYAR YÜRÜK
|29
|%0.32
|Eskişehir
|Seyitgazi
|KERİM TURAN
|172
|%1.75
|Eskişehir
|Alpu
|TALAT ÇAL
|24
|%0.33
|Eskişehir
|Beylikova
|MURAT GÜNDÜZ
|6
|%0.15
|Eskişehir
|Odunpazarı
|RİZA DEMİRALAY
|130
|%0.05
|Eskişehir
|Tepebaşı
|EMRAH ALTUN
|352
|%0.16
|Gaziantep
|Araban
|MURAT İLİK
|335
|%1.84
|Gaziantep
|Araban
|İBRAHİM KOCA
|9
|%0.05
|Gaziantep
|İslahiye
|SÜLEYMAN YILMAZ
|49
|%0.14
|Gaziantep
|Nizip
|ADNAN SÖNMEZ
|25
|%0.03
|Gaziantep
|Şehitkamil
|MEHMET YILMAZ
|1.421
|%0.42
|Gaziantep
|Şehitkamil
|MÜSLÜM ASLAN
|403
|%0.12
|Gaziantep
|Şehitkamil
|HÜSEYİN KIRAN
|391
|%0.11
|Gaziantep
|Şehitkamil
|OSMAN BATMAN
|158
|%0.05
|Gaziantep
|Şehitkamil
|YUSUF BÖLÜKLER
|156
|%0.05
|Giresun
|Merkez
|İNAN ÜNSAL UNAT
|61
|%0.09
|Giresun
|Bulancak
|ÖZDEMİR KARADENİZ
|148
|%0.53
|Giresun
|Bulancak
|SAVAŞ KÜTÜK
|82
|%0.29
|Giresun
|Espiye
|AHMET YILMAZ
|24
|%0.20
|Giresun
|Şebinkarahisar
|ERDAL DEMİRALP
|35
|%0.60
|Giresun
|Çanakçı
|TAMER KOCA
|4
|%0.37
|Giresun
|Eynesil
|HASAN GÜZEL
|82
|%1.73
|Giresun
|Eynesil
|HALİL KAYA
|34
|%0.72
|Gümüşhane
|Köse
|KAMİL KAYA
|4
|%0.19
|Hakkari
|Merkez
|SAVAŞ TETİK
|11
|%0.04
|Hatay
|Dörtyol
|MESUT TUNÇ
|50
|%0.07
|Hatay
|Hassa
|HÜSEYİN DEMİREL
|57
|%0.19
|Hatay
|Hassa
|ALİ TARAK
|31
|%0.10
|Hatay
|Kırıkhan
|NEŞAT KÖNKER
|136
|%0.26
|Hatay
|Reyhanlı
|ALİ EKER
|218
|%0.46
|Hatay
|Samandağ
|ÇAĞLA CEMALİ
|542
|%0.84
|Hatay
|Samandağ
|FEVZİ YÜKSEK
|225
|%0.35
|Hatay
|Erzin
|ALİ ÖZSOY
|27
|%0.11
|Hatay
|Payas
|ABDULCABBAR YILMAZ
|192
|%0.80
|Hatay
|İskenderun
|LİVAİ KAYA
|288
|%0.24
|Hatay
|İskenderun
|MEHMET BULAR
|38
|%0.03
|Hatay
|İskenderun
|YUSUF KABA
|30
|%0.03
|Iğdır
|Merkez
|HAKAN OĞUZHAN
|90
|%0.18
|Iğdır
|Hoşhaber
|AHMET KARASU
|190
|%12.80
|Isparta
|Atabey
|HAVVA AKYOL
|5
|%0.16
|Isparta
|Merkez
|MUSTAFA DOKUR
|161
|%0.12
|Isparta
|Merkez
|SERKAN AĞARLI
|41
|%0.03
|Isparta
|Merkez
|ÇETİN SAKAOĞLU
|27
|%0.02
|Isparta
|Yalvaç
|TEKİN BAYRAM
|1.117
|%9.03
|Isparta
|Sarıidris
|HASAN PEKSAK
|266
|%18.52
|İstanbul
|Bakırköy
|RECEP ÇOLAK
|271
|%0.21
|İstanbul
|Beşiktaş
|ALİ NASUH MAHRUKİ
|14.064
|%13.66
|İstanbul
|Beşiktaş
|KEREM KEREMOĞLU
|2.391
|%2.32
|İstanbul
|Beykoz
|SAMİTTİN UZUN
|191
|%0.13
|İstanbul
|Beykoz
|SULTAN KAHRIMAN
|65
|%0.04
|İstanbul
|Beykoz
|BEDİR ÖZTÜRK
|21
|%0.01
|İstanbul
|Beyoğlu
|DUYGU DELİBAŞ
|1.065
|%0.87
|İstanbul
|Çatalca
|FATMA DUMAN
|21
|%0.04
|İstanbul
|Eyüpsultan
|ENGİN BOZKUŞ
|115
|%0.05
|İstanbul
|Kadıköy
|NURDOĞAN BABADAĞ
|198
|%0.06
|İstanbul
|Kadıköy
|YÜCEL DİLBER
|89
|%0.03
|İstanbul
|Kartal
|VEDAT TİMUROĞLU
|523
|%0.18
|İstanbul
|Kartal
|MEHMET MEHDİ KAYA
|329
|%0.11
|İstanbul
|Kartal
|MEHMET TUNÇ
|285
|%0.10
|İstanbul
|Sarıyer
|ŞÜKRÜ GENÇ
|16.325
|%8.05
|İstanbul
|Sarıyer
|ERHAN VERGİLİ
|377
|%0.19
|İstanbul
|Silivri
|YUNUS ARICI
|709
|%0.60
|İstanbul
|Silivri
|ERCAN ÇAKIR
|93
|%0.08
|İstanbul
|Üsküdar
|CEVDET ÇAVUŞ
|79
|%0.03
|İstanbul
|Üsküdar
|ERTUĞRUL KORKUT ERENKUL
|54
|%0.02
|İstanbul
|Üsküdar
|FERHAT DUYMAÇ
|38
|%0.01
|İstanbul
|Büyükçekmece
|MURAT KARAKOÇ
|311
|%0.20
|İstanbul
|Kağıthane
|SİBEL UZUN
|134
|%0.05
|İstanbul
|Pendik
|ÜMİT DEMİR
|1.201
|%0.29
|İstanbul
|Pendik
|URAS KARADENİZ
|465
|%0.11
|İstanbul
|Ümraniye
|MUHAMMET UĞUR
|241
|%0.06
|İstanbul
|Bayrampaşa
|YASİN PEHLİVAN
|265
|%0.17
|İstanbul
|Bayrampaşa
|HÜLYA TEKER
|147
|%0.09
|İstanbul
|Bayrampaşa
|MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN
|77
|%0.05
|İstanbul
|Bağcılar
|HASAN KORKMAZ
|124
|%0.03
|İstanbul
|Bağcılar
|YASİN BAHÇEKAPILI
|76
|%0.02
|İstanbul
|Bahçelievler
|FEYZANUR YILMAZ
|178
|%0.06
|İstanbul
|Maltepe
|ENGİN ÖZKAN
|2.365
|%0.76
|İstanbul
|Sultanbeyli
|BEDRİ KUBATLIOĞLU
|127
|%0.07
|İstanbul
|Sultanbeyli
|UĞUR KAYA
|118
|%0.06
|İstanbul
|Tuzla
|TURGUT ANDİÇ
|316
|%0.19
|İstanbul
|Tuzla
|ÖZGÜR GÜNEŞ
|192
|%0.12
|İstanbul
|Tuzla
|MUSTAFA REMZİ SARIBAŞ
|133
|%0.08
|İstanbul
|Tuzla
|KADİR GÜL
|91
|%0.06
|İstanbul
|Esenler
|TURGAN ERSÜ
|138
|%0.06
|İstanbul
|Arnavutköy
|MUSTAFA KILIÇ
|36
|%0.02
|İstanbul
|Ataşehir
|ABDULMUTTALİP YÜCEL
|135
|%0.05
|İstanbul
|Esenyurt
|MERT MUHAMMED ÇEKİCİ
|173
|%0.04
|İstanbul
|Esenyurt
|FEDAİ ŞİRİN
|74
|%0.02
|İstanbul
|Esenyurt
|ERDOĞAN HORASAN
|69
|%0.01
|İstanbul
|Esenyurt
|ŞEREFETTİN TAŞKULAK
|40
|%0.01
|İstanbul
|Sancaktepe
|SERHAT ATA
|82
|%0.03
|İstanbul
|Sancaktepe
|MEHMET ÖZDEMİR
|52
|%0.02
|İstanbul
|Sancaktepe
|ABDULCELİL GÜLAP
|40
|%0.01
|İstanbul
|Sancaktepe
|GÖKHAN CİHANGİR
|26
|%0.01
|İstanbul
|Sancaktepe
|MUSTAFA TARIK KESKİN
|24
|%0.01
|İstanbul
|Sancaktepe
|HAMİT PUHALOĞLU
|9
|%0
|İstanbul
|Adalar
|CEM KOÇTÜRK
|16
|%0.15
|İstanbul
|Adalar
|DENİZ KİTE GÜNER
|3
|%0.03
|İstanbul
|Fatih
|YUSUF ÇEVİK
|35
|%0.02
|İstanbul
|Fatih
|MURAT ÜNAL
|33
|%0.02
|İstanbul
|Şişli
|GÜRAY GÜNEŞ
|64
|%0.04
|İstanbul
|Küçükçekmece
|NESİM ÖZÇİÇEK
|925
|%0.21
|İstanbul
|Küçükçekmece
|MURAT ATHAN
|205
|%0.05
|İstanbul
|Sultangazi
|ERKAN BAYRAK
|177
|%0.06
|İstanbul
|Sultangazi
|ONUR KEŞT
|90
|%0.03
|İzmir
|Aliağa
|ERSİN DOĞAN
|112
|%0.19
|İzmir
|Bornova
|FURKAN UYSAL
|121
|%0.05
|İzmir
|Çeşme
|ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG
|560
|%1.92
|İzmir
|Foça
|SİNEM ATAN
|202
|%0.98
|İzmir
|Foça
|AHMET GÜLTEKİN
|21
|%0.10
|İzmir
|Kemalpaşa
|MEHMET BENLİCE
|111
|%0.15
|İzmir
|Kemalpaşa
|GÜLAY IŞIKCAN
|32
|%0.04
|İzmir
|Kemalpaşa
|MUSTAFA KANDİL
|17
|%0.02
|İzmir
|Ödemiş
|MEHMET BAYINDIR
|983
|%1.20
|İzmir
|Seferihisar
|SALİH TURAN
|332
|%0.94
|İzmir
|Selçuk
|HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR
|8.052
|%33.40
|İzmir
|Selçuk
|GÜRKAN USANMAZ
|731
|%3.03
|İzmir
|Tire
|MEHMET DAL
|191
|%0.35
|İzmir
|Beydağ
|SONGÜL MELİKLER
|10
|%0.12
|İzmir
|Buca
|MEHMET VEFA DEMİR
|303
|%0.11
|İzmir
|Konak
|MUSTAFA TAHİNCİOĞLU
|50
|%0.03
|İzmir
|Konak
|MÜSLÜM BENLİ
|33
|%0.02
|İzmir
|Gaziemir
|SEVİNÇ GÜLEÇ
|325
|%0.40
|İzmir
|Narlıdere
|ERGİN DEMİR
|4.551
|%11.96
|İzmir
|Narlıdere
|METİN YILDIRIM
|1.335
|%3.51
|İzmir
|Güzelbahçe
|OSMAN SERKAN ÇAĞLASA
|81
|%0.36
|İzmir
|Dikili
|KEMAL DOYURAN
|11.154
|%36.44
|İzmir
|Dikili
|TUĞÇE ACAROĞLU
|68
|%0.22
|İzmir
|Menemen
|ERSAN SEVİN
|29
|%0.02
|İzmir
|Menemen
|TURGUT KOÇMAN
|22
|%0.02
|İzmir
|Torbalı
|MİTHAT MENDEŞ
|54
|%0.04
|İzmir
|Çiğli
|HIDIR DOĞAN
|201
|%0.16
|İzmir
|Çiğli
|HİLAL SUSUZ
|83
|%0.07
|Kahramanmaraş
|Afşin
|ŞEREF ERTEKİN
|205
|%0.49
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|MUSA DEMİR
|6.970
|%11.22
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|SALİH HORUZ
|210
|%0.34
|Kahramanmaraş
|Pazarcık
|TALİH YARBOYNU
|183
|%0.52
|Kahramanmaraş
|Pazarcık
|NURULLAH CAN
|94
|%0.27
|Kahramanmaraş
|Pazarcık
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|12
|%0.03
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|FERHAT TORUN
|111
|%0.10
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|REŞİT FİŞEKCİ
|349
|%0.16
|Karabük
|Merkez
|VELİ KAYA
|17
|%0.03
|Karabük
|Merkez
|CEMAL MIZRAK
|16
|%0.03
|Karabük
|Eskipazar
|ŞAKİR KÜCÜKYILMAZ
|5
|%0.13
|Karabük
|Ovacık
|MUSTAFA DURSUN
|82
|%20.92
|Karabük
|Safranbolu
|ERSAN GÜRBÜZ
|269
|%0.91
|Karabük
|Yortan
|DURSUN KARAKÜTÜK
|7
|%0.66
|Karaman
|Ermenek
|SABRİ TAŞPINAR
|32
|%0.50
|Karaman
|Merkez
|MAHMUT YILDIZ
|67
|%0.07
|Karaman
|Sarıveliler
|HAYRİ SAMUR
|1.013
|%27.56
|Karaman
|Sarıveliler
|YADİGAR ARAS YAŞAR
|72
|%1.96
|Karaman
|Göktepe
|İBRAHİM AKSU
|294
|%18.19
|Kars
|Merkez
|AYHAN BİLGEN
|548
|%1.21
|Kars
|Merkez
|GARİP EBİRİ
|192
|%0.42
|Kars
|Sarıkamış
|YALÇIN ZENGİN
|77
|%1.04
|Kars
|Arpaçay
|ERÇETİN ALTAY
|113
|%8.23
|Kars
|Kağızman
|ÖMER KORKUT
|54
|%0.53
|Kars
|Kağızman
|YILMAZ TAŞ
|22
|%0.22
|Kastamonu
|Merkez
|BORA ÇAPRAZ
|800
|%1.24
|Kastamonu
|Merkez
|MUSTAFA DUMAN
|29
|%0.04
|Kastamonu
|Merkez
|ERKAN GÜVENCİ
|17
|%0.03
|Kastamonu
|Merkez
|MEFTUN KUTLU
|13
|%0.02
|Kastamonu
|Pınarbaşı
|ŞENOL YAŞAR
|444
|%29.94
|Kastamonu
|Araç
|NEJLA ARICA
|2
|%0.05
|Kastamonu
|İhsangazi
|ZÜHTÜ DANACI
|490
|%26.82
|Kastamonu
|İhsangazi
|NECMİ ALADAĞ
|70
|%3.83
|Kastamonu
|Bozkurt
|MUAMMER YANIK
|1.456
|%42.75
|Kastamonu
|Bozkurt
|NEDİM BAŞARAN
|79
|%2.32
|Kastamonu
|Şenpazar
|SEBAHATTİN BAĞ
|379
|%32.70
|Kayseri
|Melikgazi
|YUSUF ALİ YEŞİLYURT
|360
|%0.12
|Kayseri
|Hacılar
|SERDAR GÜNEK
|730
|%8.83
|Kayseri
|Kocasinan
|HAYRETTİN DAĞ
|285
|%0.14
|Kilis
|Merkez
|ALİ OSMAN GENÇ
|57
|%0.10
|Kilis
|Merkez
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|19
|%0.03
|Kırıkkale
|Merkez
|HARUN GÜNAY
|138
|%0.14
|Kırklareli
|Babaeski
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|110
|%0.59
|Kırklareli
|Babaeski
|FERDİ GEZER
|39
|%0.21
|Kırklareli
|Merkez
|SERDAR TÜRKER
|3.029
|%5.94
|Kırklareli
|Merkez
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|229
|%0.45
|Kırklareli
|Merkez
|BUŞRA TAŞKIN
|116
|%0.23
|Kırklareli
|Merkez
|FATİH ŞENEKER
|36
|%0.07
|Kırklareli
|Merkez
|UFUK ÖZEN
|17
|%0.03
|Kırklareli
|Lüleburgaz
|EMİN HALEBAK
|14.715
|%19.59
|Kırklareli
|Lüleburgaz
|SERAP ÜRÜN
|432
|%0.58
|Kırklareli
|Lüleburgaz
|ÖZGÜR KAHYA
|295
|%0.39
|Kırklareli
|Pehlivanköy
|ABDURRAHMAN ALTUĞ
|364
|%29.59
|Kırklareli
|Büyükmandıra
|VEDAT ALPARSLAN
|25
|%1.01
|Kırklareli
|İğneada
|HAKAN YAVUZ
|178
|%9.95
|Kırşehir
|Kaman
|BURHAN ER
|56
|%0.46
|Kırşehir
|Merkez
|SEVGİ BEKTAŞ
|152
|%0.21
|Kocaeli
|Gölcük
|SERKAN GARİPOĞLU
|176
|%0.18
|Kocaeli
|Kandıra
|CENGİZ KAN
|9.860
|%30.94
|Kocaeli
|Karamürsel
|HASAN ÖZBAŞ
|111
|%0.33
|Kocaeli
|Körfez
|ZEKİ KARAKAYA
|367
|%0.39
|Kocaeli
|Körfez
|MEHMET AYDIN MUTLU
|159
|%0.17
|Kocaeli
|Derince
|SEFA MOLLAOĞLU
|329
|%0.40
|Kocaeli
|Başiskele
|HÜSEYİN AYAZ
|12.986
|%19.78
|Kocaeli
|Darıca
|KADİR GEDİKLİ
|1.786
|%1.52
|Kocaeli
|İzmit
|MUSTAFA CAN
|241
|%0.12
|Kocaeli
|Gebze
|MUHAMMET TULUK
|254
|%0.13
|Kocaeli
|Gebze
|EROL BOZKIR
|143
|%0.07
|Kocaeli
|Çayırova
|YUSUF EMRE CÜRE
|178
|%0.23
|Kocaeli
|Çayırova
|ERÇİN ERDOĞAN
|53
|%0.07
|Konya
|Bozkır
|DİLEK KÜMÜK
|12
|%0.08
|Konya
|Çumra
|MEHMET YETİŞ
|384
|%0.96
|Konya
|Doğanhisar
|ŞABAN MUT
|10
|%0.10
|Konya
|Ereğli
|ZEKİ DUMLU
|927
|%1.11
|Konya
|Ereğli
|HASAN ŞABAN SERT
|163
|%0.20
|Konya
|Sarayönü
|HASAN KOÇAŞ
|4.290
|%24.00
|Konya
|Derebucak
|TALİP TURGUT
|1.501
|%43.97
|Konya
|Hüyük
|SADIK SEFER
|5.403
|%53.13
|Konya
|Taşkent
|MEHMET KOÇAK
|10
|%0.24
|Konya
|Derbent
|HAMDİ ACAR
|230
|%7.86
|Konya
|Halkapınar
|CAFER AKÇETİN
|30
|%1.04
|Konya
|Meram
|MEHMET ERİKOĞLU
|171
|%0.10
|Konya
|Beyşehir
|KEMAL KİRİŞ
|60
|%0.13
|Kütahya
|Merkez
|ALİ İÇA
|99
|%0.07
|Kütahya
|Merkez
|AHMET GÜÇLÜ
|82
|%0.06
|Kütahya
|Aslanapa
|RAMAZAN GÖKMEN
|280
|%20.42
|Kütahya
|Dumlupınar
|SERDAR SİPAHİ
|123
|%13.73
|Kütahya
|Dumlupınar
|DERVİŞ KAVAK
|51
|%5.69
|Kütahya
|Şaphane
|SEMA AKÇALIOĞLU
|5
|%0.27
|Kütahya
|Tepecik
|EMİN ÖZYURT
|17
|%0.89
|Malatya
|Arapgir
|MEHMET ALİ AĞCA
|14
|%0.21
|Malatya
|Arguvan
|MEHMET KIZILDAŞ
|1.507
|%27.38
|Malatya
|Darende
|VELİ BULUT
|151
|%0.95
|Malatya
|Doğanşehir
|MURAT DOĞAN
|19
|%0.09
|Malatya
|Yeşilyurt
|İBRAHİM TÜRKMEN
|149
|%0.11
|Malatya
|Yeşilyurt
|SEVDA KÖK
|140
|%0.10
|Malatya
|Battalgazi
|ARZU ÇAKMAK
|284
|%0.22
|Malatya
|Yazıhan
|YAŞAR KARAKUŞ
|89
|%0.88
|Manisa
|Alaşehir
|SÜLEYMAN SOLMAZ
|118
|%0.18
|Manisa
|Gördes
|YAKUP AKÇAMAN
|20
|%0.11
|Manisa
|Kula
|AYŞE ÇINAR
|107
|%0.37
|Manisa
|Salihli
|NAHİT OĞAN
|62
|%0.06
|Manisa
|Salihli
|HAMZA ŞAHİN
|41
|%0.04
|Manisa
|Salihli
|İSMAİL ASİLTÜRK
|25
|%0.02
|Manisa
|Soma
|ASLAN ÇİFTÇİ
|150
|%0.22
|Manisa
|Soma
|CEMAL YAZAR
|102
|%0.15
|Manisa
|Turgutlu
|FARUK KESKİN
|257
|%0.25
|Manisa
|Gölmarmara
|MUĞDAT YEĞİN
|23
|%0.23
|Manisa
|Şehzadeler
|ŞENER BAYDAR
|87
|%0.09
|Manisa
|Demirci
|SELAMİ SELÇUK
|200
|%0.83
|Manisa
|Demirci
|MUSTAFA ELALMIŞ
|12
|%0.05
|Mardin
|Derik
|ALİ TUNÇ
|453
|%1.64
|Mardin
|Mazıdağı
|BARAN BAZ
|85
|%0.50
|Mardin
|Nusaybin
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|1.162
|%2.37
|Mardin
|Artuklu
|HALİL BOZ
|1.106
|%1.36
|Mersin
|Erdemli
|MURAT TIRAŞ
|57
|%0.06
|Mersin
|Silifke
|BİLAL DÖLEK
|172
|%0.22
|Mersin
|Tarsus
|MEHMET BİLAL EROĞLU
|177
|%0.09
|Mersin
|Aydıncık
|MEHMET SARI
|23
|%0.29
|Mersin
|Bozyazı
|DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ
|149
|%0.84
|Mersin
|Akdeniz
|MEHMET DİNDAR
|486
|%0.38
|Mersin
|Akdeniz
|RAMAZAN ÇALOĞLU
|105
|%0.08
|Mersin
|Akdeniz
|İBRAHİM HALİL KARAYILAN
|49
|%0.04
|Mersin
|Mezitli
|NEŞET TARHAN
|7.091
|%6.17
|Mersin
|Toroslar
|BURCU TEMİZKAN
|130
|%0.08
|Mersin
|Yenişehir
|AŞKIN TANGIZ
|9.820
|%6.93
|Mersin
|Yenişehir
|İBRAHİM GENÇ
|5.710
|%4.03
|Muğla
|Bodrum
|VOLKAN İLGÜZ
|728
|%0.67
|Muğla
|Datça
|MUHAMMET MESUT YAR
|1.229
|%7.65
|Muğla
|Datça
|İBRAHİM GÜNAY DEMİR
|244
|%1.52
|Muğla
|Fethiye
|EMİN KONUK
|195
|%0.19
|Muğla
|Köyceğiz
|BAYRAM DİLMAÇ
|18
|%0.07
|Muğla
|Marmaris
|METİN GÜLDÜZ
|55
|%0.10
|Muğla
|Milas
|DURMUŞ ÖZDEMİR
|350
|%0.38
|Muğla
|Ula
|YUNUSEMRE ARAPOĞLU
|329
|%1.78
|Muğla
|Dalaman
|FİKRET NAZMİ KENTEL
|85
|%0.29
|Muğla
|Ortaca
|CEMİL DURMUŞ
|73
|%0.21
|Muş
|Bulanık
|MEHMET BALOĞULLARI
|14
|%0.13
|Muş
|Merkez
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|1.422
|%3.15
|Muş
|Varto
|DOĞAN DEDE
|87
|%1.95
|Muş
|Rüstemgedik
|FARUK AYDİN
|27
|%2.69
|Nevşehir
|Avanos
|İSMET İNCE
|310
|%3.29
|Nevşehir
|Hacıbektaş
|ALİ KAİM
|1.273
|%42.10
|Nevşehir
|Hacıbektaş
|ALİ AVCI
|13
|%0.43
|Nevşehir
|Ürgüp
|HÜSEYİN ÖZÜNAL
|31
|%0.21
|Niğde
|Merkez
|İLHAN ŞAHİN
|69
|%0.09
|Niğde
|Merkez
|HALİL İBRAHİM AK
|42
|%0.05
|Niğde
|Altunhisar
|MUSTAFA YANAR
|5
|%0.24
|Niğde
|Kemerhisar
|SAİT YILMAZ
|3
|%0.07
|Niğde
|Gümüşler
|ÜMİT DEMİR
|17
|%0.76
|Ordu
|Fatsa
|ONUR GÜNGÖR
|435
|%0.63
|Ordu
|Fatsa
|MURAT KARAÇUHA
|177
|%0.26
|Ordu
|Perşembe
|TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU
|43
|%0.21
|Ordu
|Ünye
|İBRAHİM İŞÇİ
|140
|%0.19
|Ordu
|Çamaş
|ALAHİTDİN GİDEN
|809
|%11.49
|Ordu
|Mesudiye
|MEHMET AKİF AYDOĞAN
|39
|%0.42
|Osmaniye
|Kadirli
|RAMAZAN BÜLBÜL
|751
|%1.42
|Osmaniye
|Merkez
|HÜSEYİN KÖSE
|364
|%0.33
|Osmaniye
|Cevdetiye
|ERMAN KELEŞ
|565
|%16.13
|Osmaniye
|Türkmen
|OSMAN ERDEM
|4
|%0.14
|Rize
|Tunca
|İBRAHİM KUMBASAR
|605
|%41.18
|Rize
|Çayeli
|ŞABAN GİRİT
|56
|%0.46
|Rize
|Çayeli
|MUSTAFA TAFLAN
|32
|%0.26
|Rize
|İkizdere
|AYHAN BİBEROĞLU
|30
|%2.10
|Rize
|Güneysu
|MUSTAFA MERCAN
|84
|%1.75
|Rize
|Güneysu
|MUHARREM KAZDAL
|39
|%0.81
|Rize
|Güneysu
|HASAN MERCAN
|18
|%0.38
|Rize
|Hemşin
|MEHMET KARATEKE
|18
|%1.78
|Sakarya
|Hendek
|YAŞAR ALTINDAL
|42
|%0.08
|Sakarya
|Karasu
|ERCAN ERGELEN
|18
|%0.04
|Sakarya
|Kocaali
|BAHADIR MUSLU
|143
|%0.81
|Sakarya
|Pamukova
|CEVAT KESER
|340
|%1.75
|Sakarya
|Ferizli
|YAŞAR KARAOSMANOĞLU
|22
|%0.13
|Sakarya
|Erenler
|ÖZCAN BOL
|62
|%0.12
|Sakarya
|Taraklı
|TACETTİN ÖZKARAMAN
|350
|%7.20
|Sakarya
|Arifiye
|HAKAN YAZICI
|3.758
|%13.86
|Samsun
|Bafra
|NASUH YARAR
|131
|%0.15
|Samsun
|19 Mayıs
|HALİL AKYÜZ
|1.533
|%9.27
|Samsun
|Çarşamba
|HÜSEYİN DÜNDAR
|35.440
|%42.96
|Samsun
|Vezirköprü
|MUSTAFA ÇOBAN
|1.160
|%2.20
|Samsun
|İlkadım
|ZAHİDE SOYSAL
|113
|%0.07
|Samsun
|Ayvacık
|HAKAN AVCI
|142
|%1.07
|Şanlıurfa
|Birecik
|KEMAL GÜNEŞ
|42
|%0.10
|Şanlıurfa
|Birecik
|MUZAFFER KIRĞIL
|42
|%0.10
|Şanlıurfa
|Hilvan
|AZİZ SALGIN
|163
|%0.78
|Şanlıurfa
|Karaköprü
|AHMET SÜZEN
|326
|%0.28
|Şanlıurfa
|Karaköprü
|MEHMET ŞEKER
|146
|%0.13
|Siirt
|Kayabağlar
|SALİM SEVEN
|1.058
|%33.47
|Siirt
|Merkez
|EDİP EKER
|1.015
|%1.35
|Siirt
|Gökçebağ
|HÜSEYİN EVİN
|193
|%14.17
|Siirt
|Gökçebağ
|MEMET CEMİL KİREÇ
|26
|%1.91
|Siirt
|Kurtalan
|MAHFUZ AYEBE
|49
|%0.27
|Sinop
|Merkez
|FATİH ŞANLAN
|207
|%0.69
|Sinop
|Merkez
|OYA ASAK
|54
|%0.18
|Sinop
|Saraydüzü
|MURAT ORHAN
|3
|%0.33
|Sinop
|Erfelek
|RIDVAN AYDIN
|312
|%13.05
|Şırnak
|Silopi
|FETHULLAH ELÇİ
|322
|%0.72
|Şırnak
|Silopi
|CİHAN ARMAGAN
|208
|%0.46
|Şırnak
|Merkez
|YUSUF ÖLGEN
|119
|%0.31
|Şırnak
|Sırtköy
|MAHMUT AKMAN
|80
|%7.37
|Şırnak
|Kasrik
|HACI ŞANLI
|119
|%7.11
|Şırnak
|Kumçatı
|SEKVAN DEMİR
|382
|%8.11
|Sivas
|Çepni
|MURAT İMREN
|248
|%28.09
|Sivas
|Gürün
|ADNAN ERTÜRK
|24
|%0.39
|Sivas
|Yıldızeli
|AHMET ARKAZ
|4
|%0.12
|Sivas
|İmranlı
|ÖZKAN DEMİR
|315
|%17.08
|Sivas
|Koyulhisar
|YURDAL EPSİLELİ
|56
|%2.32
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|AKTAŞ GÜLER
|1.192
|%1.14
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|AHMET YILDIZ
|1.008
|%0.97
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|ERDAL ÖZTÜRK
|106
|%0.10
|Tekirdağ
|Saray
|ALPER AKI
|213
|%0.67
|Tekirdağ
|Marmaraereğlisi
|TUNCAY TIRAŞ
|27
|%0.15
|Tekirdağ
|Süleymanpaşa
|PAKİZE GÜREL
|101
|%0.08
|Tekirdağ
|Süleymanpaşa
|ERTUĞRUL KANBUR
|68
|%0.05
|Tekirdağ
|Çorlu
|METİN ALGÜL
|133
|%0.08
|Tokat
|Merkez
|SİNAN TÜRK
|88
|%0.10
|Tokat
|Turhal
|YUSUF BAYIN
|1.468
|%3.89
|Tokat
|Çamlıbel
|FATİH MEHMET KARACA
|259
|%15.61
|Tokat
|Reşadiye
|ERGÜN TAVŞAN
|2
|%0.04
|Trabzon
|Araklı
|YUSUF DURMUŞ
|1.852
|%7.13
|Trabzon
|Araklı
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|151
|%0.58
|Trabzon
|Çaykara
|VEYSEL BARIŞ KAROĞLU
|396
|%4.24
|Trabzon
|Tonya
|VEYSEL KURT
|3.742
|%40.60
|Trabzon
|Vakfıkebir
|FUAT KOÇAL
|6.484
|%38.21
|Trabzon
|Vakfıkebir
|AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU
|3.258
|%19.20
|Trabzon
|Vakfıkebir
|HAMİDE KUTOĞLU
|65
|%0.38
|Trabzon
|Dernekpazarı
|MEHMET ERDİL
|351
|%13.83
|Trabzon
|Yomra
|GÖKHAN SEZGİN
|103
|%0.39
|Trabzon
|Hayrat
|CEVAT SARMUSAK
|90
|%1.56
|Trabzon
|Çarşıbaşı
|ZEKERİYA KARAÇENGEL
|2.050
|%19.93
|Tunceli
|Merkez
|HÜSEYİN AYGÜN
|1.283
|%7.63
|Tunceli
|Merkez
|AYDIN POLAT
|102
|%0.61
|Tunceli
|Merkez
|TANER YILDIZ
|81
|%0.48
|Tunceli
|Hozat
|HAKKI BALIK
|235
|%11.56
|Tunceli
|Nazımiye
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|220
|%23.21
|Tunceli
|Pülümür
|NURETİN ÖZGÜREL
|86
|%9.98
|Uşak
|Banaz
|ZAFER ARPACI
|3.355
|%32.79
|Uşak
|Merkez
|EŞREF KAHRAMAN
|37
|%0.03
|Uşak
|Yeleğen
|ECEVİT EMİR
|804
|%53.49
|Uşak
|Tatar
|YÜCEL ÖZOĞUL
|318
|%28.67
|Van
|Başkale
|İSMAİL AYAZ
|48
|%0.29
|Van
|Bahçesaray
|MEHMET GARİP AYKUT
|867
|%15.86
|Van
|Tuşba
|FIRAT KUVETLİ
|300
|%0.56
|Van
|İpekyolu
|MUAMMER TAKIS
|903
|%0.67
|Van
|Edremit
|BEYTULLAH ŞAKAR
|298
|%0.56
|Van
|Erciş
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|126
|%0.18
|Van
|Erciş
|LOKMAN ÇAVAŞ
|77
|%0.11
|Yalova
|Çınarcık
|YAVUZ ONAY
|4
|%0.04
|Yalova
|Merkez
|MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL
|56
|%0.10
|Yozgat
|Akdağmadeni
|MERT ŞAHİN
|1
|%0.01
|Yozgat
|Akdağmadeni
|ABDULLAH TEKİN
|1
|%0.01
|Yozgat
|Akdağmadeni
|BAHATTİN YILDIRIM
|1
|%0.01
|Yozgat
|Sorgun
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|58
|%0.20
|Yozgat
|Bahadın
|VEYSEL KARS
|5
|%0.31
|Yozgat
|Merkez
|BEKİR KORKMAZ
|89
|%0.19
|Yozgat
|Aydıncık
|ADNAN DÜŞMEZ
|44
|%2.12
|Zonguldak
|Çaycuma
|RESUL ALAGÖZ
|87
|%0.46
|Zonguldak
|Filyos
|ERDEM BİLGİÇ
|56
|%1.53
|Zonguldak
|Muslu
|TUĞRUL ÖZDEMİR
|4
|%0.34