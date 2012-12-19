HÜDA PAR SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH DEMİR
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YETİŞ
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER TARIM
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ARİF YILMAZ
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT KAPLAN
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULBAKİ ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUĞDAT TURAN
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|OKAN KURT
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|CENBELİ GÜLER
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHALİM KOÇ
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN BAŞARAN
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN RAMANLI
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MAŞALLAH ORUÇOĞLU
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR KARAASLAN
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS EMİROĞLU
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ KARAKAYA
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ DENİZ
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHMİ GÖNÜL
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YUSUF OKTUAY
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT YİĞİT
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇEVİK
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS AKBAY
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK DİNÇ
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ACET
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|TOLGA ZÜLKA
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KAVAKLI
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF SEZGİN
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|KERBELA ŞANLI
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NAKŞİ ERAT
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN CEYLAN
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KABAYEL
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN DUMAN
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT GÜLTEKİN
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|YENER AKŞİ
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KOÇ
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KILINÇ
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET URAL
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS YILMAZ
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖZTÜRK
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAHİR KELEŞ
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇALHAN
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN DURSUN
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KIRĞIL
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KİRİŞ
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EŞİN
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ACU
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN KARAPÇİN
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA SAMİHSAN
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÇEVİK
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR UYSAL
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMURAN CENGİZ
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CESİM YILMAZ
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA AYDIN
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT UZUN
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT DİNÇ
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KUTLU
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASBİ KARABULUT
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL YAVUZ
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN ÇİL
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİL YALÇIN
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS KAYA
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN ÖZASLAN
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇİMEN
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL ÇINAR
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİS ADIGÜZEL
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN YILDIRIM
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SALİH TOSUN
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYATULLAH UYAR
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ZORLU
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|