HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

HÜDA PAR SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH DEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YETİŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER TARIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ARİF YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
HAMİT KAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULBAKİ ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUĞDAT TURAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
OKAN KURT
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
CENBELİ GÜLER
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHALİM KOÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN BAŞARAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN RAMANLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
MAŞALLAH ORUÇOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR KARAASLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMİROĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ KARAKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ DENİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
FEHMİ GÖNÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED YUSUF OKTUAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT YİĞİT
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÇEVİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS AKBAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK DİNÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ACET
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
TOLGA ZÜLKA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN KAVAKLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF SEZGİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
KERBELA ŞANLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
M. ZÜLFİKAR FIRAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NAKŞİ ERAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN CEYLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KABAYEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN DUMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT GÜLTEKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
YENER AKŞİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KOÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM KILINÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET URAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÖZTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
ZAHİR KELEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇALHAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN DURSUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED SALİH KARAYNİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KIRĞIL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KİRİŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EŞİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN ACU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN KARAPÇİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET İLKER DÖNMEZER
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA SAMİHSAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÇEVİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR UYSAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
KAMURAN CENGİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
CESİM YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT UZUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT DİNÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KUTLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
HASBİ KARABULUT
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL YAVUZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN ÇİL
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN ÖZCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
NAİL YALÇIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN ÖZASLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇİMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL ÇINAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
HALİS ADIGÜZEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN YILDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ATA YÜKSEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SALİH TOSUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MEHDİ OĞUZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
AYATULLAH UYAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ZORLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0