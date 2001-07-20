SAADET SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ACARLAR
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAŞİM ASNUK
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYTULLAH KARATAŞ
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT SERDAR ŞAHİN
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER GÜNEŞ
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSAN BİLGİN
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER ALPASLAN
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLTEKİN SOYDAN
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARAHAN
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ONAT
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH BURAK
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ETHEM ERSÖZ
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ESER
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH YURCİ
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA SAYIN
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ERSAN
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|İKRAM AKKAYA
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN SARI
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÜNVER
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK CIDIK
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED SABIR FIRAT
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVFEL KADİR GÜNER
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|TEZCAN KARAKÜTÜK
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH AKIN
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ CEBECİ
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|FAİK ÇALIK
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FESİH BİNGÖL
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CENGİZ
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ESRA BEKTAŞ
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|AKIN DEMİR
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN TURAN
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN APAYDIN
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|BİROL AYDIN
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERDURAN
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN GÖKMEN
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARAKAŞ
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|HULUSİ ÖZBEK
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ARIKAN
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL KUTLUCA
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET METİN DURSUN
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN ÇELİK
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR KARADUMAN
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SUNAR
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ KILIÇ
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER ÇONTAR
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEBRAİL TÜMENCİ
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN BOZ
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MERVE IŞIK
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT DUYAR
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KILIÇ
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET YILDIZ
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ABDULLAH AYHAN
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN BAYAR
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|BARBAROS BALTACI
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ KILIÇ
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|RESUL BEBE
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT SANSUR
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM IŞIK
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP YAKUPHAN
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZAY İLHAN
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL KORKMAZ
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA KOÇAK
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM DERELİ
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|