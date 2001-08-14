AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
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BALÇOVA
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EROL EROĞLU 0 %0 Detay
BAYINDIR
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UĞUR DEMİREZEN 0 %0 Detay
BAYRAKLI
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BİLAL KIRKPINAR 0 %0 Detay
BERGAMA
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SADIK DOĞRUER 0 %0 Detay
BEYDAĞ
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HÜSEYİN AY 0 %0 Detay
BORNOVA
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CEVDET ÇAYIR 0 %0 Detay
BUCA
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ADNAN ÖZTEKİN 0 %0 Detay
ÇEŞME
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ÇİĞLİ
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MURAT GÖKÇEKAYA 0 %0 Detay
DİKİLİ
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FOÇA
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GAZİEMİR
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DENİZ DOĞAN 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
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GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
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MEHMET SADIK TUNÇ 0 %0 Detay
KARABURUN
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EYÜP KAYKAÇ 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
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İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
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GALİP ATAR 0 %0 Detay
KINIK
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SAMİ MOLLAAHMET 0 %0 Detay
KİRAZ
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SALİHA ÖZÇINAR KUTLU 0 %0 Detay
KONAK
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CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI 0 %0 Detay
MENDERES
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SİNAN AKDENİZ 0 %0 Detay
MENEMEN
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AYDIN PEHLİVAN 0 %0 Detay
NARLIDERE
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MURAT SARMAN 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
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ALİ HADİM 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
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AHMET AYDIN 0 %0 Detay
SELÇUK
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DAHİ ZEYNEL BAKICI 0 %0 Detay
TİRE
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TORBALI
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ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR 0 %0 Detay
URLA
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TARKAN BAKIRLI 0 %0 Detay