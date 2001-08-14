|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL EROĞLU
|0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR DEMİREZEN
|0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL KIRKPINAR
|0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK DOĞRUER
|0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AY
|0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET ÇAYIR
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ÖZTEKİN
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÖKÇEKAYA
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ DOĞAN
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SADIK TUNÇ
|0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP KAYKAÇ
|0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
|0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|GALİP ATAR
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİ MOLLAAHMET
|0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
|0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
|0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN AKDENİZ
|0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN PEHLİVAN
|0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SARMAN
|0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HADİM
|0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AYDIN
|0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|DAHİ ZEYNEL BAKICI
|0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
|0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|TARKAN BAKIRLI
|0
|%0
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