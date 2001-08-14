|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|AVNİ GÜMÜŞALAN
|0
|%0
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLKADİR ATEŞ
|0
|%0
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %0
|EYYUP ÇAYIR
|0
|%0
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %0
|DURMUŞ DEMİR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT AKGÜN
|0
|%0
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ YILMAZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET YİRŞEN
|0
|%0
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KORUK
|0
|%0
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM CİVİL
|0
|%0
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHİTTİN TUNCEL
|0
|%0
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ÇALIŞKAN
|0
|%0
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