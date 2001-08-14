|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDA OYAR
|0
|%0
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ERGİN
|0
|%0
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN YAZKAN
|0
|%0
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN NURİ CİVELEK
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM ACAR
|0
|%0
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
|SADULLAH SERDAR KETENCİ
|0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA İHSAN UĞUZ
|0
|%0
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET APAYDIN
|0
|%0
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN ALTIKULAÇ
|0
|%0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KAYA
|0
|%0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN UÇAR
|0
|%0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK AYVACI
|0
|%0
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA HUNER ÖZAY
|0
|%0
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH TURAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN BABAŞ
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN ARI
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|VURAL ARSLAN
|0
|%0
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM ÇINAR
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ARSLAN
|0
|%0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM ŞAHİN
|0
|%0
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