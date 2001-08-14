AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
SEDA OYAR 0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ERGİN 0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN YAZKAN 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN NURİ CİVELEK 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM ACAR 0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
SADULLAH SERDAR KETENCİ 0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA İHSAN UĞUZ 0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET APAYDIN 0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN ALTIKULAÇ 0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KAYA 0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN UÇAR 0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK AYVACI 0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA HUNER ÖZAY 0 %0 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH TURAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN BABAŞ 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN ARI 0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
VURAL ARSLAN 0 %0 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
CEM ÇINAR 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ARSLAN 0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ŞAHİN 0 %0 Detay