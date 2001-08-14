AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YASİN ÖZLÜ 0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER BIYIK 0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ŞİRİN 0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ÖMEROĞLU 0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
ZİNNUR BÜYÜKGÖZ 0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YILDIRIM SEZER 0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM TUTUŞ 0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ÖLMEZ 0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN 0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENER SÖĞÜT 0 %0 Detay