|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YASİN ÖZLÜ
|0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
|0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER BIYIK
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ŞİRİN
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ÖMEROĞLU
|0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİNNUR BÜYÜKGÖZ
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YILDIRIM SEZER
|0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM TUTUŞ
|0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ÖLMEZ
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ÇETİNKAYA
|0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENER SÖĞÜT
|0
|%0
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