AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ULUTAŞ 0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK ATEŞ 0 %0 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM TAŞKIN 0 %0 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİCAN BOZKURT 0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERİYA ÇELEBİ 0 %0 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN BAY 0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN ÖZBAY 0 %0 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
MİKAİL SÜLÜK 0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN GEÇİT 0 %0 Detay