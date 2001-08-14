AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN ERTAŞ 0 %0 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÖNAL 0 %0 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT AKSOY 0 %0 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÇİFTCİ 0 %0 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
HACI KAYA 0 %0 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA AYDIN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SAVRAN 0 %0 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ YILDIZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR YAZICI 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DURMAZ 0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL YORGANCI 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN GÜNEŞ 0 %0 Detay
KAVAK
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DURSUN NEİŞ 0 %0 Detay
KAYMAKLI
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HALİT ELMA 0 %0 Detay
NAR
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SÜLEYMAN ÖZÇELİK 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
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MUSTAFA ATEŞ 0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDÜLKADİR MACİT 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
SADİ ARISOY 0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
OLCAY GÜNBEY 0 %0 Detay
UÇHİSAR
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OSMAN SÜSLÜ 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ÇAVDAR 0 %0 Detay