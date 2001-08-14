|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ERTAŞ
|0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖNAL
|0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT AKSOY
|0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÇİFTCİ
|0
|%0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI KAYA
|0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA AYDIN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAVRAN
|0
|%0
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ YILDIZ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR YAZICI
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇETİNKAYA
|0
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GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL ÖZDEMİR
|0
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DURMAZ
|0
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KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL YORGANCI
|0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN GÜNEŞ
|0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN NEİŞ
|0
|%0
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT ELMA
|0
|%0
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ÖZÇELİK
|0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ATEŞ
|0
|%0
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLKADİR MACİT
|0
|%0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|SADİ ARISOY
|0
|%0
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TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|OLCAY GÜNBEY
|0
|%0
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN SÜSLÜ
|0
|%0
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YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ÇAVDAR
|0
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