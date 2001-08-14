|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERUDUN DAŞTAN
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TEKÇAM
|0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN COŞAR
|0
|%0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
|0
|%0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ŞAHİNER
|0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|EYYUP ÇAKIR
|0
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABETTİN AKSOY
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL KÖSE
|0
|%0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖÇAL
|0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN GÖZAN
|0
|%0
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÜRBÜZ
|0
|%0
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ BOZKURT
|0
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET ASLAN
|0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ARSLAN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR CANSEV
|0
|%0
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BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KURUL
|0
|%0
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BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN USLU
|0
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BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ARISOY
|0
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ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BİÇER
|0
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DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR COŞKUN
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER SUNGUR
|0
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EYMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN MERTOĞLU
|0
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GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÜNLÜ
|0
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HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ ŞİMŞEK
|0
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KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %0
|TALAT İBİŞ
|0
|%0
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KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER ÇETİN
|0
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OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILMAZ
|0
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OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY ERDOĞAN
|0
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OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YAŞAR
|0
|%0
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ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÖKÇETÜRK
|0
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SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİT KOÇYİĞİT
|0
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UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN KOÇAK
|0
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA UÇAR
|0
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN ALTINTAŞ
|0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZER
|0
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT ATAK
|0
|%0
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