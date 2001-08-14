AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
FERUDUN DAŞTAN 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TEKÇAM 0 %0 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN COŞAR 0 %0 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN 0 %0 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ŞAHİNER 0 %0 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
EYYUP ÇAKIR 0 %0 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABETTİN AKSOY 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL KÖSE 0 %0 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖÇAL 0 %0 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN GÖZAN 0 %0 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT GÜRBÜZ 0 %0 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ BOZKURT 0 %0 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
CEVDET ASLAN 0 %0 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ARSLAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÜZEYİR CANSEV 0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KURUL 0 %0 Detay
BAYDİĞİN
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OSMAN USLU 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ARISOY 0 %0 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BİÇER 0 %0 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR COŞKUN 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER SUNGUR 0 %0 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN MERTOĞLU 0 %0 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÜNLÜ 0 %0 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ ŞİMŞEK 0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %0
TALAT İBİŞ 0 %0 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER ÇETİN 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILMAZ 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY ERDOĞAN 0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YAŞAR 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH GÖKÇETÜRK 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
FERİT KOÇYİĞİT 0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN KOÇAK 0 %0 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA UÇAR 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN ALTINTAŞ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZER 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT ATAK 0 %0 Detay