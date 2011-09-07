ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
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ÇAYCUMA
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DEVREK
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EREĞLİ
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GÖKÇEBEY
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KİLİMLİ
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KOZLU
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MERKEZ
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BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
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BEYCUMA
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ÇATALAĞZI
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ÇAYDEĞİRMENİ
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ELVANPAZARCIK
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FİLYOS
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GELİK
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GÜLÜÇ
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GÜMELİ
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KANDİLLİ
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KARAMAN
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KARAPINAR
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MUSLU
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NEBİOĞLU
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ORMANLI
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PERŞEMBE
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SALTUKOVA
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