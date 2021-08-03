|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANYOL
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HEKİMHAN
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KALE
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KULUNCAK
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PÜTÜRGE
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YAZIHAN
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YEŞİLYURT
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