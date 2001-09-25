BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
VEHBİ AYDEMİR 0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEHABETTİN KISA 0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
İMADETTİN BAYKURT 0 %0 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN ALTIN 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAT İLHAN 0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞENUR ANDIÇ 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
KAAN TAŞ 0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KOCABIYIK 0 %0 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
KAĞAN KISA 0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KURU 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE KOCABIYIK 0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
ESENGÜL AKYÜZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SALKINA 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ ACAR 0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay