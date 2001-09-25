BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
SEYDİ AHMET KARACA 0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER MURAT KARACA 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
CAN AKIN 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
ENES BOZKURT 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN KILINÇ 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KURT 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
ASLI GELDEÇ 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT BOZKURT 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÖKELİ 0 %0 Detay