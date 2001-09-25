|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYDİ AHMET KARACA
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER MURAT KARACA
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN AKIN
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES BOZKURT
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN KILINÇ
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KURT
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLI GELDEÇ
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT BOZKURT
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖKELİ
|0
|%0
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