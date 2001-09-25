BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRCAN ALKAN 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
SEVİNÇ BAYSAL 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL TANI 0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE KELEPİR 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
CANER YATAR 0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÇEVİK 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÖZTÜRK 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
MELEK ÇELİK 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ŞENER 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK 0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YUSUF MUHCU 0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ERDOĞAN 0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT TAŞ 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZLEM KALEM 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN MERCAN 0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ ERDOĞAN 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
MAKBULE ÜNVERİCİ 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ ŞAHİN 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAR GÜNAY 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM YILDIRIM 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN ANGIN 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
CAN BÜYÜKAŞIK 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ GÖKCE 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
NAİL DİNLER 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ÇETİN 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN AZBAY 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
ERDEM ÇONKARA 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM UZUNAY 0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KÜÇÜKER 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALİ BAŞÇIL 0 %0 Detay