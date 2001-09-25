|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRCAN ALKAN
|0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİNÇ BAYSAL
|0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL TANI
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE KELEPİR
|0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER YATAR
|0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÇEVİK
|0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÖZTÜRK
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MELEK ÇELİK
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ŞENER
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YUSUF MUHCU
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERDOĞAN
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT TAŞ
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLEM KALEM
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN MERCAN
|0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ ERDOĞAN
|0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|MAKBULE ÜNVERİCİ
|0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ ŞAHİN
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR GÜNAY
|0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM YILDIRIM
|0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN ANGIN
|0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN BÜYÜKAŞIK
|0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ GÖKCE
|0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİL DİNLER
|0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM ÇETİN
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN AZBAY
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM ÇONKARA
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM UZUNAY
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KÜÇÜKER
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALİ BAŞÇIL
|0
|%0
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