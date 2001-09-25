|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN BENLİ
|0
|%0
|Detay
|
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KAR
|0
|%0
|Detay
|
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
|DERYA KAZANCI
|0
|%0
|Detay
|
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|0
|%0
|Detay
|
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇENBER
|0
|%0
|Detay
|
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|0
|%0
|Detay
|
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|0
|%0
|Detay
|
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|0
|%0
|Detay
|
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMEDDİN KAZANCI
|0
|%0
|Detay
|
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ ATA YARAŞIR
|0
|%0
|Detay
|
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN KÖSE
|0
|%0
|Detay