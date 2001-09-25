BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN BENLİ 0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KAR 0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
DERYA KAZANCI 0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
DİLEK DERYA BAŞLIPINAR 0 %0 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇENBER 0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
DURDU MEHMET YÜKSEK 0 %0 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRAN ÇOKBEKLER 0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN YAŞAR YÜKSEK 0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
NECMEDDİN KAZANCI 0 %0 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ ATA YARAŞIR 0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN KÖSE 0 %0 Detay