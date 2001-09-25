BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EZER 0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SÜRÜCÜ 0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT KARAGÖZ 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT GÜLER 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HAYDAR GÜLEN 0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA COŞGUN 0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN KAYACAN 0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
EDA ELİF SÜRÜCÜ 0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
PERİHAN KIRIŞTIOĞLU 0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN ZORALİOĞLU 0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL YIĞ 0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
MERYEM YAMANCAN 0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN KUMRU 0 %0 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
TAYYİBE KÜÇÜKHASAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT GÜLEN 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
FERİDE NAMLIER 0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ÇOBAN 0 %0 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN BEKTAŞ 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLER ÖZDEMİR 0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
İLKER AYDIN 0 %0 Detay