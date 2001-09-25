BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN ÖRÇEN 0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KOÇ 0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
CEVAT DEMİRCAN 0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
RAİF SOLMAZ 0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
TUNAY YILDIRIM 0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÖZTÜRK 0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDÜLKADİR ÜSTÜNER 0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
CAHİT BARUTÇU 0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ ÇOŞĞUN 0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YILMAZLAR 0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN AVCI 0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLSÜM DEMİR 0 %0 Detay