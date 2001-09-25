|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN ÖRÇEN
|0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KOÇ
|0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVAT DEMİRCAN
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|RAİF SOLMAZ
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNAY YILDIRIM
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÖZTÜRK
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLKADİR ÜSTÜNER
|0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİT BARUTÇU
|0
|%0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YILMAZLAR
|0
|%0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN AVCI
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLSÜM DEMİR
|0
|%0
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