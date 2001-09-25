BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KURT 0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF ÖNER 0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ ZEYBEK 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEHRA ASLAN 0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
TUBA NUR ÖNER 0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
HALİM ÇAVDARCI 0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÇAĞLAYAN 0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL ACAR 0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM CAN ÜNLÜ 0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜMEYRA ER 0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
EROL YAVAŞ 0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK YURT 0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KAYHAN 0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
MELİH ÜNLÜ 0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
GONCA GÜRSABANCI 0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE CENGİZ 0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN ACAR 0 %0 Detay