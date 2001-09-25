|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KURT
|0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF ÖNER
|0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ ZEYBEK
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA ASLAN
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUBA NUR ÖNER
|0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİM ÇAVDARCI
|0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÇAĞLAYAN
|0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL ACAR
|0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM CAN ÜNLÜ
|0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜMEYRA ER
|0
|%0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL YAVAŞ
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK YURT
|0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KAYHAN
|0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH ÜNLÜ
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
|GONCA GÜRSABANCI
|0
|%0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE CENGİZ
|0
|%0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN ACAR
|0
|%0
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