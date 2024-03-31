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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:30
Büyük Birlik Partisi

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

NURSEL FIRTINA

Nursel Fırtına
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : DENİZLİ / BULDAN
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı